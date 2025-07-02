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Продажи бензина на Петербургской бирже в июне снизились на 1% - 02.07.2025, ПРАЙМ
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Продажи бензина на Петербургской бирже в июне снизились на 1%
Продажи бензина на Петербургской бирже в июне снизились на 1% - 02.07.2025, ПРАЙМ
Продажи бензина на Петербургской бирже в июне снизились на 1%
Объем торгов бензином на Петербургской бирже в натуральном выражении в июне снизились на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 0,802 | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T15:56+0300
2025-07-02T15:56+0300
энергетика
рынок
санкт-петербургская биржа
бензин
дизельное топливо
дизтопливо
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Объем торгов бензином на Петербургской бирже в натуральном выражении в июне снизились на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 0,802 миллиона тонн, дизельным топливом - выросли на 2,8%, до 1,665 миллиона тонн, следует из материалов торговой площадки. Объемы реализации нефтепродуктов в секции "Нефтепродукты" в июне 2025 года составили 3,06 миллиона тонн, что на 2,1% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Реализация бензинов составила 802 тысячи тонн (-1,4% по сравнению с июнем прошлого года). Марки Аи-92 и Аи-95 продемонстрировали разнонаправленную динамику. Продажи марки Аи-92 составили 446 тысяч тонн (-7,3%), Аи-95 - 349 тысяч тонн (+8,2%). Продажи дизельного топлива составили 1,665 миллиона тонн (+2,8% к прошлогодним показателям). При этом объем реализации летнего дизельного топлива соответствует показателю июня 2024 года и составил почти 1,48 миллиона тонн, биржевые продажи арктического топлива выросли в 1,5 раза - до 132 тысяч тонн, зимнего ДТ составили 55 тысяч тонн (+21,2%). Продажи авиакеросина составили почти 161 тысячу тонн (соответствует показателю 2024 года), топочного мазута - 121 тысячу тонн (-10,1%). Реализация сжиженных углеводородных газов (СУГ) выросла на 13,8% и составила 232 тысячи тонн. "В июне биржа продолжала ежедневный анализ биржевых торгов нефтепродуктами, в том числе на предмет выявления недобросовестных торговых практик. Напомню, что информация о динамике объемов и индексов цен на нефтепродукты размещается на сайте биржи в разделе "Нефтепродукты" - "Подкомитет Биржевого комитета ФАС России", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Петербургской биржи Антона Карпова. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа - крупнейшая товарная биржа России, она организует торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Создана в 2008 году.
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рынок, санкт-петербургская биржа, бензин, дизельное топливо, дизтопливо
Энергетика, Рынок, Санкт-Петербургская биржа, Бензин, дизельное топливо, дизтопливо
15:56 02.07.2025
 
Продажи бензина на Петербургской бирже в июне снизились на 1%

Продажи бензина на Петербургской бирже в июне снизились на 1%, дизтоплива - выросли на 3%

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАвтозаправочная станция
Автозаправочная станция - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Объем торгов бензином на Петербургской бирже в натуральном выражении в июне снизились на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 0,802 миллиона тонн, дизельным топливом - выросли на 2,8%, до 1,665 миллиона тонн, следует из материалов торговой площадки.
Объемы реализации нефтепродуктов в секции "Нефтепродукты" в июне 2025 года составили 3,06 миллиона тонн, что на 2,1% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
Реализация бензинов составила 802 тысячи тонн (-1,4% по сравнению с июнем прошлого года). Марки Аи-92 и Аи-95 продемонстрировали разнонаправленную динамику. Продажи марки Аи-92 составили 446 тысяч тонн (-7,3%), Аи-95 - 349 тысяч тонн (+8,2%).
Продажи дизельного топлива составили 1,665 миллиона тонн (+2,8% к прошлогодним показателям). При этом объем реализации летнего дизельного топлива соответствует показателю июня 2024 года и составил почти 1,48 миллиона тонн, биржевые продажи арктического топлива выросли в 1,5 раза - до 132 тысяч тонн, зимнего ДТ составили 55 тысяч тонн (+21,2%).
Продажи авиакеросина составили почти 161 тысячу тонн (соответствует показателю 2024 года), топочного мазута - 121 тысячу тонн (-10,1%). Реализация сжиженных углеводородных газов (СУГ) выросла на 13,8% и составила 232 тысячи тонн.
"В июне биржа продолжала ежедневный анализ биржевых торгов нефтепродуктами, в том числе на предмет выявления недобросовестных торговых практик. Напомню, что информация о динамике объемов и индексов цен на нефтепродукты размещается на сайте биржи в разделе "Нефтепродукты" - "Подкомитет Биржевого комитета ФАС России", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Петербургской биржи Антона Карпова.
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа - крупнейшая товарная биржа России, она организует торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Создана в 2008 году.
Автозаправочная станция - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
На Петербургской бирже снизились продажи бензина
6 июня, 17:54
 
ЭнергетикаРынокСанкт-Петербургская биржаБензиндизельное топливодизтопливо
 
 
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