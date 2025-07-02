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Продажи бензина на Петербургской бирже в июне снизились на 1%

Продажи бензина на Петербургской бирже в июне снизились на 1% - 02.07.2025, ПРАЙМ

Продажи бензина на Петербургской бирже в июне снизились на 1%

Объем торгов бензином на Петербургской бирже в натуральном выражении в июне снизились на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 0,802 | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T15:56+0300

2025-07-02T15:56+0300

2025-07-02T15:56+0300

энергетика

рынок

санкт-петербургская биржа

бензин

дизельное топливо

дизтопливо

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Объем торгов бензином на Петербургской бирже в натуральном выражении в июне снизились на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 0,802 миллиона тонн, дизельным топливом - выросли на 2,8%, до 1,665 миллиона тонн, следует из материалов торговой площадки. Объемы реализации нефтепродуктов в секции "Нефтепродукты" в июне 2025 года составили 3,06 миллиона тонн, что на 2,1% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Реализация бензинов составила 802 тысячи тонн (-1,4% по сравнению с июнем прошлого года). Марки Аи-92 и Аи-95 продемонстрировали разнонаправленную динамику. Продажи марки Аи-92 составили 446 тысяч тонн (-7,3%), Аи-95 - 349 тысяч тонн (+8,2%). Продажи дизельного топлива составили 1,665 миллиона тонн (+2,8% к прошлогодним показателям). При этом объем реализации летнего дизельного топлива соответствует показателю июня 2024 года и составил почти 1,48 миллиона тонн, биржевые продажи арктического топлива выросли в 1,5 раза - до 132 тысяч тонн, зимнего ДТ составили 55 тысяч тонн (+21,2%). Продажи авиакеросина составили почти 161 тысячу тонн (соответствует показателю 2024 года), топочного мазута - 121 тысячу тонн (-10,1%). Реализация сжиженных углеводородных газов (СУГ) выросла на 13,8% и составила 232 тысячи тонн. "В июне биржа продолжала ежедневный анализ биржевых торгов нефтепродуктами, в том числе на предмет выявления недобросовестных торговых практик. Напомню, что информация о динамике объемов и индексов цен на нефтепродукты размещается на сайте биржи в разделе "Нефтепродукты" - "Подкомитет Биржевого комитета ФАС России", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Петербургской биржи Антона Карпова. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа - крупнейшая товарная биржа России, она организует торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Создана в 2008 году.

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рынок, санкт-петербургская биржа, бензин, дизельное топливо, дизтопливо