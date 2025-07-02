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"Вместо благодарности": мэр в Швейцарии пришла в ярость из-за украинцев

"Вместо благодарности": мэр в Швейцарии пришла в ярость из-за украинцев - 02.07.2025, ПРАЙМ

"Вместо благодарности": мэр в Швейцарии пришла в ярость из-за украинцев

Украинские беженцы не выражают никакой благодарности за оказанную им помощь. Об этом в материале на сайте Швейцарской народной партии (SVP) написала мэр... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T08:14+0300

2025-07-02T08:14+0300

2025-07-02T08:14+0300

политика

швейцария

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Украинские беженцы не выражают никакой благодарности за оказанную им помощь. Об этом в материале на сайте Швейцарской народной партии (SVP) написала мэр Швейцарского города Вигольтинген Франка Буркхардт."Швейцария предлагает защиту и поддержку беженцам, а не туристам. Те, кто ведет себя так, как будто они в отеле, должны за это платить. Те, кому нужна защита, должны внести свой вклад в интеграцию", — отметила она.По словам мэра, помощь украинским беженцам не только наносит урон бюджету, но и является причиной роста напряженности в локальных общинах, так как украинцы не намерены интегрироваться в общество и следовать общепринятым правилам.Буркхардт обратила внимание, что в большинстве случаев швейцарские власти наблюдают потребительское отношение вместо благодарности.

https://1prime.ru/20250701/makron-859077289.html

швейцария

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швейцария