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"Вместо благодарности": мэр в Швейцарии пришла в ярость из-за украинцев - 02.07.2025, ПРАЙМ
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"Вместо благодарности": мэр в Швейцарии пришла в ярость из-за украинцев
"Вместо благодарности": мэр в Швейцарии пришла в ярость из-за украинцев - 02.07.2025, ПРАЙМ
"Вместо благодарности": мэр в Швейцарии пришла в ярость из-за украинцев
Украинские беженцы не выражают никакой благодарности за оказанную им помощь. Об этом в материале на сайте Швейцарской народной партии (SVP) написала мэр... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T08:14+0300
2025-07-02T08:14+0300
политика
швейцария
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Украинские беженцы не выражают никакой благодарности за оказанную им помощь. Об этом в материале на сайте Швейцарской народной партии (SVP) написала мэр Швейцарского города Вигольтинген Франка Буркхардт."Швейцария предлагает защиту и поддержку беженцам, а не туристам. Те, кто ведет себя так, как будто они в отеле, должны за это платить. Те, кому нужна защита, должны внести свой вклад в интеграцию", — отметила она.По словам мэра, помощь украинским беженцам не только наносит урон бюджету, но и является причиной роста напряженности в локальных общинах, так как украинцы не намерены интегрироваться в общество и следовать общепринятым правилам.Буркхардт обратила внимание, что в большинстве случаев швейцарские власти наблюдают потребительское отношение вместо благодарности.
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швейцария
Политика, ШВЕЙЦАРИЯ
08:14 02.07.2025
 
"Вместо благодарности": мэр в Швейцарии пришла в ярость из-за украинцев

Мэр Буркхардт: украинские беженцы неблагодарны и ведут себя как туристы

© CC BY 2.0 / Mirek PruchnickiУкраинские беженцы в польском городе Пшемысль
Украинские беженцы в польском городе Пшемысль - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© CC BY 2.0 / Mirek Pruchnicki
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Украинские беженцы не выражают никакой благодарности за оказанную им помощь. Об этом в материале на сайте Швейцарской народной партии (SVP) написала мэр Швейцарского города Вигольтинген Франка Буркхардт.
"Швейцария предлагает защиту и поддержку беженцам, а не туристам. Те, кто ведет себя так, как будто они в отеле, должны за это платить. Те, кому нужна защита, должны внести свой вклад в интеграцию", — отметила она.
По словам мэра, помощь украинским беженцам не только наносит урон бюджету, но и является причиной роста напряженности в локальных общинах, так как украинцы не намерены интегрироваться в общество и следовать общепринятым правилам.
Буркхардт обратила внимание, что в большинстве случаев швейцарские власти наблюдают потребительское отношение вместо благодарности.
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