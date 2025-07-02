https://1prime.ru/20250702/bezhentsy-859085261.html
"Вместо благодарности": мэр в Швейцарии пришла в ярость из-за украинцев
"Вместо благодарности": мэр в Швейцарии пришла в ярость из-за украинцев - 02.07.2025, ПРАЙМ
"Вместо благодарности": мэр в Швейцарии пришла в ярость из-за украинцев
Украинские беженцы не выражают никакой благодарности за оказанную им помощь. Об этом в материале на сайте Швейцарской народной партии (SVP) написала мэр... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T08:14+0300
2025-07-02T08:14+0300
2025-07-02T08:14+0300
политика
швейцария
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/87/841468790_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_922419ec7914d4ac11421d2f0ebfd5c8.jpg
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Украинские беженцы не выражают никакой благодарности за оказанную им помощь. Об этом в материале на сайте Швейцарской народной партии (SVP) написала мэр Швейцарского города Вигольтинген Франка Буркхардт."Швейцария предлагает защиту и поддержку беженцам, а не туристам. Те, кто ведет себя так, как будто они в отеле, должны за это платить. Те, кому нужна защита, должны внести свой вклад в интеграцию", — отметила она.По словам мэра, помощь украинским беженцам не только наносит урон бюджету, но и является причиной роста напряженности в локальных общинах, так как украинцы не намерены интегрироваться в общество и следовать общепринятым правилам.Буркхардт обратила внимание, что в большинстве случаев швейцарские власти наблюдают потребительское отношение вместо благодарности.
https://1prime.ru/20250701/makron-859077289.html
швейцария
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/87/841468790_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_d98e568098b91f7cd30514e1089e8925.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швейцария
"Вместо благодарности": мэр в Швейцарии пришла в ярость из-за украинцев
Мэр Буркхардт: украинские беженцы неблагодарны и ведут себя как туристы
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ.
Украинские беженцы не выражают никакой благодарности за оказанную им помощь. Об этом в материале на сайте Швейцарской народной партии (SVP) написала
мэр Швейцарского города Вигольтинген Франка Буркхардт.
"Швейцария предлагает защиту и поддержку беженцам, а не туристам. Те, кто ведет себя так, как будто они в отеле, должны за это платить. Те, кому нужна защита, должны внести свой вклад в интеграцию", — отметила она.
По словам мэра, помощь украинским беженцам не только наносит урон бюджету, но и является причиной роста напряженности в локальных общинах, так как украинцы не намерены интегрироваться в общество и следовать общепринятым правилам.
Буркхардт обратила внимание, что в большинстве случаев швейцарские власти наблюдают потребительское отношение вместо благодарности.
Путин обсудил с Макроном урегулирование на Украине