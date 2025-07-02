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Российские биржи готовы обеспечить работу иностранных инвесторов на рынке

Российские биржи готовы обеспечить работу иностранных инвесторов на рынке - 02.07.2025, ПРАЙМ

Российские биржи готовы обеспечить работу иностранных инвесторов на рынке

Инфраструктуры Московской биржи и "СПБ биржи" готовы обеспечивать работу иностранных инвесторов на российском рынке в рамках указа по защите иностранных... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T15:12+0300

2025-07-02T15:12+0300

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Инфраструктуры Московской биржи и "СПБ биржи" готовы обеспечивать работу иностранных инвесторов на российском рынке в рамках указа по защите иностранных инвестиций, следует из комментариев торговых площадок для РИА Новости. Первого июля вступил в силу указ президента "О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов". В числе прочего документом предусмотрено распространение гарантий для новых иностранных инвестиций на ряд сделок иностранных инвесторов. К ним относятся продажа российских ценных бумаг, приобретенных на первичных размещениях и на вторичном рынке, выплата доходов по таким ценным бумагам, размещение на депозитах в российских банках и возврат вкладов, заключение сделок с производными финансовыми инструментами на организованных торгах. Также из указа следует, что с 1 июля для иностранных инвесторов вводится новый тип счетов - "Ин". С его помощью они смогут приобретать на российском рынке акции, корпоративные облигации, ОФЗ, паи инвестиционных фондов. Счета могут быть как в рублях, так и в валюте. Иностранные инвесторы смогут свободно выводить средства со счетов типа "Ин". "Группа "Московская биржа" готова реализовывать все законодательные инициативы, которые направлены на защиту инвесторов. Текущая инфраструктура позволяет реализовать новый механизм", - ответили в пресс-службе "Мосбиржи" на вопрос о готовности торговой площадки обеспечить работу иностранных инвесторов на российском рынке. "Инфраструктура "СПБ биржи" готова к обслуживанию операций с участием иностранных инвесторов. Вместе с тем требуется привести в соответствие внутренние документы. Мы ожидаем официального описания режима работы со спецсчетами типа "Ин" от Банка России. После этого мы готовы реализовывать соответствующий функционал", - сообщили в пресс-службе "СПБ биржи". Заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния ранее в кулуарах Финансового конгресса Банка России, отвечая на вопрос РИА Новости, сообщил, что регулятор определит режим специальных счетов "Ин" для новых иностранных инвестиций в самое ближайшее время - в пределах месяца.

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общество , рф, мосбиржа