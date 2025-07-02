https://1prime.ru/20250702/birzhi-859101703.html

Биржи Европы растут на корпоративных новостях

Биржи Европы растут на корпоративных новостях - 02.07.2025, ПРАЙМ

Биржи Европы растут на корпоративных новостях

Основные фондовые индексы Европы поднимаются в среду днем на фоне новостей из корпоративной сферы, следует из данных торгов и комментария аналитика. | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T14:11+0300

2025-07-02T14:11+0300

2025-07-02T14:11+0300

экономика

общество

европа

dax

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75211/61/752116131_0:31:623:381_1920x0_80_0_0_572e09bebf2f68ea161c1c6c9d9e58a6.jpg

МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы поднимаются в среду днем на фоне новостей из корпоративной сферы, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 14.00 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,23% - до 8 805,61 пункта, французский CAC 40 - на 1,14%, до 7 749,89 пункта, немецкий DAX - на 0,12%, до 23 746,57 пункта. Участники рынка в среду могут оценивать корпоративные новости. Бумаги британской компании - поставщика высокотехнологичных приборов Spectris растут почти на 4% на фоне того, как инвестиционная KKR предложила купить ее акции по цене 40 фунтов (54,8 доллара) за бумагу, превзойдя предложение Advent в 37,63 фунта (51,56 доллара) за акцию. Акции испанской финансовой компании Banco de Sabadell растут более чем на 4%, ранее Banco Santander SA согласился купить ее подразделение TSB за 2,65 миллиарда фунтов (3,63 миллиарда долларов). При этом аналитики опасаются, что рост евро к доллару может создать валютные риски для компаний и их доходности. По состоянию на 14.00 мск курс евро к доллару снижался до 1,1768 доллара с 1,1803 доллара за евро. "Возможно, нас ждут неприятные сюрпризы на валютном фронте", - приводит агентство Блумберг мнение управляющего фондом акций в Ecofi Карен Джорджес (Karen Georges). Также, по мнению эксперта, аналитики могли не учесть валютное давление при составлении прогнозов прибыли компаний. Помимо этого, участники рынка в четверг обращают внимание на макростатистику по региону. Так, безработица в еврозоне в мае выросла до 6,3% с уровня апреля в 6,2%. При этом аналитики ожидали сохранения показателя предыдущего месяца.

https://1prime.ru/20250702/atr-859098396.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , европа, dax