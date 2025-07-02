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Биржи Европы растут на корпоративных новостях - 02.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250702/birzhi-859101703.html
Биржи Европы растут на корпоративных новостях
Биржи Европы растут на корпоративных новостях - 02.07.2025, ПРАЙМ
Биржи Европы растут на корпоративных новостях
Основные фондовые индексы Европы поднимаются в среду днем на фоне новостей из корпоративной сферы, следует из данных торгов и комментария аналитика. | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T14:11+0300
2025-07-02T14:11+0300
экономика
общество
европа
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы поднимаются в среду днем на фоне новостей из корпоративной сферы, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 14.00 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,23% - до 8 805,61 пункта, французский CAC 40 - на 1,14%, до 7 749,89 пункта, немецкий DAX - на 0,12%, до 23 746,57 пункта. Участники рынка в среду могут оценивать корпоративные новости. Бумаги британской компании - поставщика высокотехнологичных приборов Spectris растут почти на 4% на фоне того, как инвестиционная KKR предложила купить ее акции по цене 40 фунтов (54,8 доллара) за бумагу, превзойдя предложение Advent в 37,63 фунта (51,56 доллара) за акцию. Акции испанской финансовой компании Banco de Sabadell растут более чем на 4%, ранее Banco Santander SA согласился купить ее подразделение TSB за 2,65 миллиарда фунтов (3,63 миллиарда долларов). При этом аналитики опасаются, что рост евро к доллару может создать валютные риски для компаний и их доходности. По состоянию на 14.00 мск курс евро к доллару снижался до 1,1768 доллара с 1,1803 доллара за евро. "Возможно, нас ждут неприятные сюрпризы на валютном фронте", - приводит агентство Блумберг мнение управляющего фондом акций в Ecofi Карен Джорджес (Karen Georges). Также, по мнению эксперта, аналитики могли не учесть валютное давление при составлении прогнозов прибыли компаний. Помимо этого, участники рынка в четверг обращают внимание на макростатистику по региону. Так, безработица в еврозоне в мае выросла до 6,3% с уровня апреля в 6,2%. При этом аналитики ожидали сохранения показателя предыдущего месяца.
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общество , европа, dax
Экономика, Общество , ЕВРОПА, DAX
14:11 02.07.2025
 
Биржи Европы растут на корпоративных новостях

Европейские фондовые индексы растут на корпоративных новостях

День счастья для биржевых индексов Европы
День счастья для биржевых индексов ЕвропыДень счастья для биржевых индексов Европы
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы поднимаются в среду днем на фоне новостей из корпоративной сферы, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 14.00 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,23% - до 8 805,61 пункта, французский CAC 40 - на 1,14%, до 7 749,89 пункта, немецкий DAX - на 0,12%, до 23 746,57 пункта.
Участники рынка в среду могут оценивать корпоративные новости. Бумаги британской компании - поставщика высокотехнологичных приборов Spectris растут почти на 4% на фоне того, как инвестиционная KKR предложила купить ее акции по цене 40 фунтов (54,8 доллара) за бумагу, превзойдя предложение Advent в 37,63 фунта (51,56 доллара) за акцию.
Акции испанской финансовой компании Banco de Sabadell растут более чем на 4%, ранее Banco Santander SA согласился купить ее подразделение TSB за 2,65 миллиарда фунтов (3,63 миллиарда долларов).
При этом аналитики опасаются, что рост евро к доллару может создать валютные риски для компаний и их доходности. По состоянию на 14.00 мск курс евро к доллару снижался до 1,1768 доллара с 1,1803 доллара за евро.
"Возможно, нас ждут неприятные сюрпризы на валютном фронте", - приводит агентство Блумберг мнение управляющего фондом акций в Ecofi Карен Джорджес (Karen Georges). Также, по мнению эксперта, аналитики могли не учесть валютное давление при составлении прогнозов прибыли компаний.
Помимо этого, участники рынка в четверг обращают внимание на макростатистику по региону. Так, безработица в еврозоне в мае выросла до 6,3% с уровня апреля в 6,2%. При этом аналитики ожидали сохранения показателя предыдущего месяца.
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