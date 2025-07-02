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ЕС заблокировал вступление Британии в зону беспошлинной торговли PEM
ЕС заблокировал вступление Британии в зону беспошлинной торговли PEM - 02.07.2025, ПРАЙМ
ЕС заблокировал вступление Британии в зону беспошлинной торговли PEM
Брюссель заблокировал присоединение Великобритании к Панъевропейско-Средиземноморской конвенции (PEM) в рамках процесса сближения с ЕС после выхода Британии из... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T14:17+0300
2025-07-02T14:17+0300
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ЛОНДОН, 2 июл - ПРАЙМ. Брюссель заблокировал присоединение Великобритании к Панъевропейско-Средиземноморской конвенции (PEM) в рамках процесса сближения с ЕС после выхода Британии из блока, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. В мае Великобритания и ЕС заключили соглашение об углублении партнёрства в рамках перезагрузки отношений после Brexit. В частности, стороны заключили бессрочное соглашение о фитосанитарных стандартах и сделку по доступу к рыболовецким водам. При этом Лондон исключил возможность вступления в таможенный союз с ЕС, а в июне опубликовал торговую стратегию, в которой рассматривается возможность присоединения к PEM. "Европейская комиссия ясно дала понять Великобритании, что на данный момент она не поддержит такой шаг... По словам чиновников ЕС, знакомых с ходом переговоров, Еврокомиссия сочла, что присоединение Великобритании к PEM не отвечает интересам ЕС, поскольку может увеличить риск поступления британских товаров на рынки блока по несправедливо заниженным пошлинам", - пишет издание. PEM не является таможенным союзом, однако позволяет осуществлять беспошлинную торговлю товарами по всей Европе, а также с некоторыми странами Ближнего Востока и Северной Африки. Как отмечает издание, Брюссель ранее был открыт идее присоединения Великобритании к PEM, но с тех пор "охладел" к этой перспективе и теперь хочет, чтобы Лондон сначала начал соблюдать соглашения, достигнутые в рамках перезагрузки отношений в мае. Брюссель также настаивает на полном выполнении Лондоном своих обязательств в рамках заключенного в 2023 году соглашения по транзиту товаров через Северную Ирландию.
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Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Брюссель, ЛОНДОН
ЕС заблокировал вступление Британии в зону беспошлинной торговли PEM
FT: ЕС заблокировал вступление Британии в зону беспошлинной торговли PEM
ЛОНДОН, 2 июл - ПРАЙМ. Брюссель заблокировал присоединение Великобритании к Панъевропейско-Средиземноморской конвенции (PEM) в рамках процесса сближения с ЕС после выхода Британии из блока, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
В мае Великобритания и ЕС заключили соглашение об углублении партнёрства в рамках перезагрузки отношений после Brexit. В частности, стороны заключили бессрочное соглашение о фитосанитарных стандартах и сделку по доступу к рыболовецким водам. При этом Лондон исключил возможность вступления в таможенный союз с ЕС, а в июне опубликовал торговую стратегию, в которой рассматривается возможность присоединения к PEM.
"Европейская комиссия ясно дала понять Великобритании, что на данный момент она не поддержит такой шаг... По словам чиновников ЕС, знакомых с ходом переговоров, Еврокомиссия сочла, что присоединение Великобритании к PEM не отвечает интересам ЕС, поскольку может увеличить риск поступления британских товаров на рынки блока по несправедливо заниженным пошлинам", - пишет издание.
PEM не является таможенным союзом, однако позволяет осуществлять беспошлинную торговлю товарами по всей Европе, а также с некоторыми странами Ближнего Востока и Северной Африки.
Как отмечает издание, Брюссель ранее был открыт идее присоединения Великобритании к PEM, но с тех пор "охладел" к этой перспективе и теперь хочет, чтобы Лондон сначала начал соблюдать соглашения, достигнутые в рамках перезагрузки отношений в мае. Брюссель также настаивает на полном выполнении Лондоном своих обязательств в рамках заключенного в 2023 году соглашения по транзиту товаров через Северную Ирландию.
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