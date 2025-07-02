Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правоохранители Белоруссии и России пресекли деятельность нарколаборатории - 02.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250702/deyatelnost--859087974.html
Правоохранители Белоруссии и России пресекли деятельность нарколаборатории
Правоохранители Белоруссии и России пресекли деятельность нарколаборатории - 02.07.2025, ПРАЙМ
Правоохранители Белоруссии и России пресекли деятельность нарколаборатории
Деятельность нарколаборатории пресечена в России благодаря тесному взаимодействию белорусских и российских правоохранителей, сообщает пресс-служба МВД... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T09:34+0300
2025-07-02T09:34+0300
происшествия
общество
белоруссия
минск
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/80753/52/807535261_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_4a17b2e489cad435150e8997e2e514bc.jpg
МИНСК, 2 июл – ПРАЙМ. Деятельность нарколаборатории пресечена в России благодаря тесному взаимодействию белорусских и российских правоохранителей, сообщает пресс-служба МВД Белоруссии. "Благодаря тесному взаимодействию правоохранителей двух стран в России ликвидирована нарколаборатория. Ее организовали трое иностранцев. Изъято оборудование, прекурсоры объемом 150 литров, а также 7 килограмм мефедрона и более двух - Альфа-PVP", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского МВД. Также там сообщается о задержании в Белоруссии сотрудниками минского подразделения наркоконтроля 23-летнего россиянина, который участвовал в схеме доставки особо опасных психотропов. "В арендованной квартире и сделанных им закладках обнаружено и изъято более 16 килограммов мефедрона и свыше 21 килограмма Альфа-PVP. Фигурант признался, что приехал в Минск специально для организации сбыта наркотиков на территории Беларуси. Забирал у другого курьера посылки из Евросоюза с оптовыми партиями "товара", фасовал его и оставлял в тайниках", - говорится в сообщении. Кроме того, как говорится в сообщении, оперативники задержали минчанина и двоих жителей города Поставы Витебской области, которые должны были делать закладки с разовыми дозами. Согласно сообщению, возбуждены уголовные дела, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. "Органы внутренних дел на постоянной основе проводят мероприятия по выявлению каналов поставки запрещенных веществ. Попытки провезти через нашу страну крупные партии наркотиков фиксируются практически ежедневно", - подчеркивается в сообщении.
https://1prime.ru/20250617/mask-858573456.html
белоруссия
минск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/80753/52/807535261_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_f04d9e0ae8135a863e7be8be37b0b0e3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , белоруссия, минск, мвд
Происшествия, Общество , БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, МВД
09:34 02.07.2025
 
Правоохранители Белоруссии и России пресекли деятельность нарколаборатории

МВД Белоруссии: в России пресечена деятельность нарколаборатории

© РИА Новости . Андрей Александров | Перейти в медиабанк" Государственные флаги России и Белоруссии
 Государственные флаги России и Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Андрей Александров
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 2 июл – ПРАЙМ. Деятельность нарколаборатории пресечена в России благодаря тесному взаимодействию белорусских и российских правоохранителей, сообщает пресс-служба МВД Белоруссии.
"Благодаря тесному взаимодействию правоохранителей двух стран в России ликвидирована нарколаборатория. Ее организовали трое иностранцев. Изъято оборудование, прекурсоры объемом 150 литров, а также 7 килограмм мефедрона и более двух - Альфа-PVP", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского МВД.
Также там сообщается о задержании в Белоруссии сотрудниками минского подразделения наркоконтроля 23-летнего россиянина, который участвовал в схеме доставки особо опасных психотропов. "В арендованной квартире и сделанных им закладках обнаружено и изъято более 16 килограммов мефедрона и свыше 21 килограмма Альфа-PVP. Фигурант признался, что приехал в Минск специально для организации сбыта наркотиков на территории Беларуси. Забирал у другого курьера посылки из Евросоюза с оптовыми партиями "товара", фасовал его и оставлял в тайниках", - говорится в сообщении.
Кроме того, как говорится в сообщении, оперативники задержали минчанина и двоих жителей города Поставы Витебской области, которые должны были делать закладки с разовыми дозами.
Согласно сообщению, возбуждены уголовные дела, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. "Органы внутренних дел на постоянной основе проводят мероприятия по выявлению каналов поставки запрещенных веществ. Попытки провезти через нашу страну крупные партии наркотиков фиксируются практически ежедневно", - подчеркивается в сообщении.
Американский бизнесмен Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
Маск заявил, что лабораторный анализ не выявил наркотиков в его организме
17 июня, 13:13
 
ПроисшествияОбществоБЕЛОРУССИЯМИНСКМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала