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Правоохранители Белоруссии и России пресекли деятельность нарколаборатории

Правоохранители Белоруссии и России пресекли деятельность нарколаборатории - 02.07.2025, ПРАЙМ

Правоохранители Белоруссии и России пресекли деятельность нарколаборатории

Деятельность нарколаборатории пресечена в России благодаря тесному взаимодействию белорусских и российских правоохранителей, сообщает пресс-служба МВД... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T09:34+0300

2025-07-02T09:34+0300

2025-07-02T09:34+0300

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общество

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МИНСК, 2 июл – ПРАЙМ. Деятельность нарколаборатории пресечена в России благодаря тесному взаимодействию белорусских и российских правоохранителей, сообщает пресс-служба МВД Белоруссии. "Благодаря тесному взаимодействию правоохранителей двух стран в России ликвидирована нарколаборатория. Ее организовали трое иностранцев. Изъято оборудование, прекурсоры объемом 150 литров, а также 7 килограмм мефедрона и более двух - Альфа-PVP", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского МВД. Также там сообщается о задержании в Белоруссии сотрудниками минского подразделения наркоконтроля 23-летнего россиянина, который участвовал в схеме доставки особо опасных психотропов. "В арендованной квартире и сделанных им закладках обнаружено и изъято более 16 килограммов мефедрона и свыше 21 килограмма Альфа-PVP. Фигурант признался, что приехал в Минск специально для организации сбыта наркотиков на территории Беларуси. Забирал у другого курьера посылки из Евросоюза с оптовыми партиями "товара", фасовал его и оставлял в тайниках", - говорится в сообщении. Кроме того, как говорится в сообщении, оперативники задержали минчанина и двоих жителей города Поставы Витебской области, которые должны были делать закладки с разовыми дозами. Согласно сообщению, возбуждены уголовные дела, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. "Органы внутренних дел на постоянной основе проводят мероприятия по выявлению каналов поставки запрещенных веществ. Попытки провезти через нашу страну крупные партии наркотиков фиксируются практически ежедневно", - подчеркивается в сообщении.

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общество , белоруссия, минск, мвд