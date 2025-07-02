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Присяжные оправдали Diddy по тяжким пунктам обвинения - 02.07.2025, ПРАЙМ
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Присяжные оправдали Diddy по тяжким пунктам обвинения
Присяжные оправдали Diddy по тяжким пунктам обвинения - 02.07.2025, ПРАЙМ
Присяжные оправдали Diddy по тяжким пунктам обвинения
Присяжные в США оправдали рэпера Шона Комбса (Diddy) по тяжким пунктам обвинения, в том числе в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, но признали... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T18:39+0300
2025-07-02T19:05+0300
общество
сша
нью-йорк
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НЬЮ-ЙОРК, 2 июл - ПРАЙМ. Присяжные в США оправдали рэпера Шона Комбса (Diddy) по тяжким пунктам обвинения, в том числе в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, но признали его виновным в перевозке женщин с целью проституции, передает телеканал ABC. Рэпера судят по пяти пунктам обвинения. В среду, как сообщает телеканал, присяжные оправдали его по двум пунктам обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и по одному пункту обвинения в организации преступной деятельности. Отмечается при этом, что присяжные сочли Diddy виновным по двум пунктам обвинения в перевозке женщин с целью проституции. Даты вынесения приговора пока нет. Как уточняет при этом телеканал CNN, пункт обвинения в перевозке женщин с целью проституции предусматривает до 10 лет лишения свободы. Если бы присяжные признали Комбса виновным по более тяжким статьям, ему грозило бы пожизненное заключение. Сам рэпер заявляет о своей полной невиновности по всем пунктам.Музыкальный магнат Diddy с сентября 2024 года стал мишенью для множества исков по обвинениям в изнасилованиях, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Комбса.
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общество , сша, нью-йорк
Общество , США, Нью-Йорк
18:39 02.07.2025 (обновлено: 19:05 02.07.2025)
 
Присяжные оправдали Diddy по тяжким пунктам обвинения

ABC: присяжные оправдали рэпера Diddy по тяжким пунктам обвинения

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМуниципальное здание Манхэттена и здание суда в Нью-Йорке.
Муниципальное здание Манхэттена и здание суда в Нью-Йорке. - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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НЬЮ-ЙОРК, 2 июл - ПРАЙМ. Присяжные в США оправдали рэпера Шона Комбса (Diddy) по тяжким пунктам обвинения, в том числе в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, но признали его виновным в перевозке женщин с целью проституции, передает телеканал ABC.
Рэпера судят по пяти пунктам обвинения. В среду, как сообщает телеканал, присяжные оправдали его по двум пунктам обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и по одному пункту обвинения в организации преступной деятельности.
Отмечается при этом, что присяжные сочли Diddy виновным по двум пунктам обвинения в перевозке женщин с целью проституции.
Даты вынесения приговора пока нет. Как уточняет при этом телеканал CNN, пункт обвинения в перевозке женщин с целью проституции предусматривает до 10 лет лишения свободы. Если бы присяжные признали Комбса виновным по более тяжким статьям, ему грозило бы пожизненное заключение. Сам рэпер заявляет о своей полной невиновности по всем пунктам.
Музыкальный магнат Diddy с сентября 2024 года стал мишенью для множества исков по обвинениям в изнасилованиях, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Комбса.
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