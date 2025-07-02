https://1prime.ru/20250702/dividendy-859100480.html
ТГК-2 не будет выплачивать дивиденды по итогам 2024 года
ТГК-2 не будет выплачивать дивиденды по итогам 2024 года - 02.07.2025, ПРАЙМ
ТГК-2 не будет выплачивать дивиденды по итогам 2024 года
Акционеры ТГК-2 утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщила компания. | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T13:52+0300
2025-07-02T13:52+0300
2025-07-02T13:52+0300
экономика
общество
ярославская область
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Акционеры ТГК-2 утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщила компания. "Утвердить следующее распределение прибыли ПАО "ТГК-2" по результатам отчетного 2024 года... Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "ТГК-2" по результатам отчетного 2024 года... Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ПАО "ТГК-2" по результатам отчетного 2024 года", - говорится в сообщении. ТГК-2 занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия компании расположены в пяти регионах России - Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях и за рубежом - в Скопье.
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общество , ярославская область
Экономика, Общество , Ярославская область
ТГК-2 не будет выплачивать дивиденды по итогам 2024 года
Акционеры ТГК-2 утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Акционеры ТГК-2 утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщила компания.
"Утвердить следующее распределение прибыли ПАО "ТГК-2" по результатам отчетного 2024 года... Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "ТГК-2" по результатам отчетного 2024 года... Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ПАО "ТГК-2" по результатам отчетного 2024 года", - говорится в сообщении.
ТГК-2 занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия компании расположены в пяти регионах России - Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях и за рубежом - в Скопье.
Акционеры ВТБ утвердили выплату дивидендов по итогам 2024 года