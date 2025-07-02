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Доллар дорожает к евро и иене
Доллар дорожает к евро и иене - 02.07.2025, ПРАЙМ
Доллар дорожает к евро и иене
Курс доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, растет в среду утром, эксперты опасаются, что макроэкономическая политика США может... | 02.07.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, растет в среду утром, эксперты опасаются, что макроэкономическая политика США может негативно сказаться на ценовой траектории мировой резервной валюты, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 8.47 мск курс евро к доллару снижался до 1,1791 доллара с 1,1803 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 143,7 иены с уровня прошлого закрытия в 143,72 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,11% - до 96,75 пункта. Ранее на этой неделе сенат США утвердил законопроект президента Дональда Трампа о расходах и налогах, известный как "Единый, большой, красивый" (The Big Beautiful Bill). Документ предполагает увеличение потолка государственного долга США на 5 триллионов долларов, сокращение ряда социальных программ и рост военных расходов, при этом предлагается сохранить налоговые льготы, действовавшие с первого срока президентства Трампа. По оценкам бюджетного управления конгресса, это может привести к увеличению национального долга на 3,3 триллиона долларов за 10 лет и лишить около 12 миллионов американцев медицинского страхования. "Это подтверждение того, что речь идет об увеличении эмиссии, государственных расходов, выходящих далеко за пределы возможностей, и не обязательно представляет собой хорошую новость для рынка казначейских обязательств, это также одна из причин возможного снижения курса доллара", - приводит агентство Рейтер мнение стратега National Australia Bank Родриго Кэтрила (Rodrigo Catril).
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Экономика, Общество , США, Дональд Трамп, Рынок
Доллар дорожает к евро и иене
Курс доллара к евро и иене растет, несмотря на опасения по поводу политики США
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, растет в среду утром, эксперты опасаются, что макроэкономическая политика США может негативно сказаться на ценовой траектории мировой резервной валюты, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 8.47 мск курс евро к доллару снижался до 1,1791 доллара с 1,1803 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 143,7 иены с уровня прошлого закрытия в 143,72 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,11% - до 96,75 пункта.
Ранее на этой неделе сенат США утвердил законопроект президента Дональда Трампа о расходах и налогах, известный как "Единый, большой, красивый" (The Big Beautiful Bill). Документ предполагает увеличение потолка государственного долга США на 5 триллионов долларов, сокращение ряда социальных программ и рост военных расходов, при этом предлагается сохранить налоговые льготы, действовавшие с первого срока президентства Трампа.
По оценкам бюджетного управления конгресса, это может привести к увеличению национального долга на 3,3 триллиона долларов за 10 лет и лишить около 12 миллионов американцев медицинского страхования.
"Это подтверждение того, что речь идет об увеличении эмиссии, государственных расходов, выходящих далеко за пределы возможностей, и не обязательно представляет собой хорошую новость для рынка казначейских обязательств, это также одна из причин возможного снижения курса доллара", - приводит агентство Рейтер мнение стратега National Australia Bank Родриго Кэтрила (Rodrigo Catril).
Доллар замедлил снижение к иене после выхода статистики по США