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В СО ЕЭС оценили вероятность повторения отключений на Юге России
В СО ЕЭС оценили вероятность повторения отключений на Юге России - 02.07.2025, ПРАЙМ
В СО ЕЭС оценили вероятность повторения отключений на Юге России
Вероятность повторения отключений электроэнергии на Юге России как в прошлом году небольшая, заявил РИА Новости глава Системного оператора Единой энергетической | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T07:17+0300
2025-07-02T07:17+0300
2025-07-02T07:17+0300
общество
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ростовская область
крым
евгений грабчак
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Вероятность повторения отключений электроэнергии на Юге России как в прошлом году небольшая, заявил РИА Новости глава Системного оператора Единой энергетической системы (СО ЕЭС) Федор Опадчий.
"Выполнены подготовительные мероприятия, проведены необходимые ремонты генерирующего и сетевого оборудования, ремонтная программа в целом дополнительно адаптирована под ожидаемый период пиковых нагрузок. Сетевые компании реализовали ряд мероприятий по дополнительному усилению электросетей. Мы считаем, что вероятность повторения отключений прошлого года небольшая", – рассказал Опадчий.
В июне замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак говорил РИА Новости, что министерство не ожидает отключений электроэнергии на юге этим летом, но готово ко всему.
По прогнозу Системного оператора максимальное значение энергопотребления в объединенной энергосистеме Юга в этом году может достичь 22 858 МВт при экстремально высокой температуре воздуха.
В июле прошлого года впервые за всю историю существования энергосистемы РФ летний максимум потребления превысил традиционный зимний. При повышенных нагрузках происходили отключения на энергообъектах. Графики временных отключений электричества коснулись, в частности, Ростовской области, Крыма, Кубани, Ставрополя, Сочи, Кабардино-Балкарии, Пятигорска и его окрестностей, Северной Осетии.
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общество , рф, ростовская область, крым, евгений грабчак
Общество , РФ, Ростовская область, КРЫМ, Евгений Грабчак
В СО ЕЭС оценили вероятность повторения отключений на Юге России
Глава СО ЕЭС Опадчий: вероятность повторения отключений электроэнергии на Юге РФ небольшая
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Вероятность повторения отключений электроэнергии на Юге России как в прошлом году небольшая, заявил РИА Новости глава Системного оператора Единой энергетической системы (СО ЕЭС) Федор Опадчий.
"Выполнены подготовительные мероприятия, проведены необходимые ремонты генерирующего и сетевого оборудования, ремонтная программа в целом дополнительно адаптирована под ожидаемый период пиковых нагрузок. Сетевые компании реализовали ряд мероприятий по дополнительному усилению электросетей. Мы считаем, что вероятность повторения отключений прошлого года небольшая", – рассказал Опадчий.
В июне замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак говорил РИА Новости, что министерство не ожидает отключений электроэнергии на юге этим летом, но готово ко всему.
По прогнозу Системного оператора максимальное значение энергопотребления в объединенной энергосистеме Юга в этом году может достичь 22 858 МВт при экстремально высокой температуре воздуха.
В июле прошлого года впервые за всю историю существования энергосистемы РФ летний максимум потребления превысил традиционный зимний. При повышенных нагрузках происходили отключения на энергообъектах. Графики временных отключений электричества коснулись, в частности, Ростовской области, Крыма, Кубани, Ставрополя, Сочи, Кабардино-Балкарии, Пятигорска и его окрестностей, Северной Осетии.