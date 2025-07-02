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В СО ЕЭС оценили вероятность повторения отключений на Юге России

В СО ЕЭС оценили вероятность повторения отключений на Юге России - 02.07.2025, ПРАЙМ

В СО ЕЭС оценили вероятность повторения отключений на Юге России

Вероятность повторения отключений электроэнергии на Юге России как в прошлом году небольшая, заявил РИА Новости глава Системного оператора Единой энергетической | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T07:17+0300

2025-07-02T07:17+0300

2025-07-02T07:17+0300

общество

рф

ростовская область

крым

евгений грабчак

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Вероятность повторения отключений электроэнергии на Юге России как в прошлом году небольшая, заявил РИА Новости глава Системного оператора Единой энергетической системы (СО ЕЭС) Федор Опадчий. "Выполнены подготовительные мероприятия, проведены необходимые ремонты генерирующего и сетевого оборудования, ремонтная программа в целом дополнительно адаптирована под ожидаемый период пиковых нагрузок. Сетевые компании реализовали ряд мероприятий по дополнительному усилению электросетей. Мы считаем, что вероятность повторения отключений прошлого года небольшая", – рассказал Опадчий. В июне замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак говорил РИА Новости, что министерство не ожидает отключений электроэнергии на юге этим летом, но готово ко всему. По прогнозу Системного оператора максимальное значение энергопотребления в объединенной энергосистеме Юга в этом году может достичь 22 858 МВт при экстремально высокой температуре воздуха. В июле прошлого года впервые за всю историю существования энергосистемы РФ летний максимум потребления превысил традиционный зимний. При повышенных нагрузках происходили отключения на энергообъектах. Графики временных отключений электричества коснулись, в частности, Ростовской области, Крыма, Кубани, Ставрополя, Сочи, Кабардино-Балкарии, Пятигорска и его окрестностей, Северной Осетии.

рф

ростовская область

крым

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общество , рф, ростовская область, крым, евгений грабчак