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ЕК предложила сократить вредные выбросы в атмосферу на 90% к 2040 году

ЕК предложила сократить вредные выбросы в атмосферу на 90% к 2040 году - 02.07.2025, ПРАЙМ

ЕК предложила сократить вредные выбросы в атмосферу на 90% к 2040 году

Европейская комиссия предложила странам ЕС принять поправку к закону ЕС о климате и установить цель на сокращение к 2040 году вредных выбросов в атмосферу на... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T15:23+0300

2025-07-02T15:23+0300

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БРЮССЕЛЬ, 2 июл – ПРАЙМ. Европейская комиссия предложила странам ЕС принять поправку к закону ЕС о климате и установить цель на сокращение к 2040 году вредных выбросов в атмосферу на 90% по сравнению с 1990 годом, следует из заявления ЕК. Ранее ЕС поставил задачу к 2030 году сократить вредные выбросы на 55%. "Сегодняшнее предложение основывается на существующей юридически обязательной цели ЕС по сокращению чистых выбросов парниковых газов не менее чем на 55% к 2030 году и предлагает более прагматичный и гибкий способ достижения этой цели с перспективой декарбонизации европейской экономики к 2050 году", - говорится в документе. Теперь предложение Еврокомиссии будет представлено Европейскому парламенту и Совету ЕС для обсуждения и принятия решения. Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе для Еврокомиссии по конкурентоспособности ЕС констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США. В докладе отмечалось, что заявленная главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен цель по декарбонизации Евросоюза может еще больше затормозить экономическое развитие сообщества в ближайшие годы. Драги также констатировал, что "ископаемое топливо продолжит играть ключевую роль в ценообразовании в энергетике, по крайней мере, до конца десятилетия". -0-

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общество , мировая экономика, италия, сша, марио драги, урсула фон дер ляйен, ес, ек, ецб