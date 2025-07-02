Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Греф заявил об очевидных рисках переохлаждения экономики России - 02.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250702/ekonomika-859101882.html
Греф заявил об очевидных рисках переохлаждения экономики России
Греф заявил об очевидных рисках переохлаждения экономики России - 02.07.2025, ПРАЙМ
Греф заявил об очевидных рисках переохлаждения экономики России
Есть очевидные риски переохлаждения экономики РФ, в этой ситуации важно не передержать высокие ставки, заявил глава Сбербанка Герман Греф. | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T14:14+0300
2025-07-02T14:27+0300
экономика
герман греф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/14/858700514_0:19:2875:1636_1920x0_80_0_0_c4abe638a65c24dbb06b0010208f95bd.jpg
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Есть очевидные риски переохлаждения экономики РФ, в этой ситуации важно не передержать высокие ставки, заявил глава Сбербанка Герман Греф."Мы видим очевидные риски переохлаждения экономики. Я думаю, что это все понимают, Центральный банк это хорошо понимает. Сейчас время выравнивания этой ситуации, очень важно не передержать высокие реальные ставки", - сказал он в рамках финансового конгресса Банка России.Греф также отметил, что Признаков того, что экономика России стала резко тормозить, достаточно много."Действительно, признаков того, что экономика стала резко тормозить, достаточно много. ... Целый набор факторов. Ставка является одним из них. Наверное, может быть, самым ключевым. Но тем не менее так сложилось, что мы имеем сегодня сочетание еще и очень крепкого рубля. Мы имеем кризис на сырьевых рынках, падение цен на ключевые наши товары экспортные. И у нас явно перегрет рынок труда", - подчеркнул глава "Сбера".
https://1prime.ru/20250526/ekonomika-857918987.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/14/858700514_73:0:2802:2047_1920x0_80_0_0_5db8ae7f871113b12d7518b9e840a15b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
герман греф
Экономика, Герман Греф
14:14 02.07.2025 (обновлено: 14:27 02.07.2025)
 
Греф заявил об очевидных рисках переохлаждения экономики России

Греф: есть очевидные риски переохлаждения экономики России

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2025. Деловой завтрак Сбера "Ставки против роста: каким будет ближайший год?"
ПМЭФ-2025. Деловой завтрак Сбера Ставки против роста: каким будет ближайший год? - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Есть очевидные риски переохлаждения экономики РФ, в этой ситуации важно не передержать высокие ставки, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"Мы видим очевидные риски переохлаждения экономики. Я думаю, что это все понимают, Центральный банк это хорошо понимает. Сейчас время выравнивания этой ситуации, очень важно не передержать высокие реальные ставки", - сказал он в рамках финансового конгресса Банка России.
Греф также отметил, что Признаков того, что экономика России стала резко тормозить, достаточно много.
"Действительно, признаков того, что экономика стала резко тормозить, достаточно много. ... Целый набор факторов. Ставка является одним из них. Наверное, может быть, самым ключевым. Но тем не менее так сложилось, что мы имеем сегодня сочетание еще и очень крепкого рубля. Мы имеем кризис на сырьевых рынках, падение цен на ключевые наши товары экспортные. И у нас явно перегрет рынок труда", - подчеркнул глава "Сбера".
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
Минэкономразвития видит риски переохлаждения российской экономики
26 мая, 12:04
 
ЭкономикаГерман Греф
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала