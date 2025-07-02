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Греф заявил об очевидных рисках переохлаждения экономики России

Греф заявил об очевидных рисках переохлаждения экономики России - 02.07.2025, ПРАЙМ

Греф заявил об очевидных рисках переохлаждения экономики России

Есть очевидные риски переохлаждения экономики РФ, в этой ситуации важно не передержать высокие ставки, заявил глава Сбербанка Герман Греф. | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T14:14+0300

2025-07-02T14:14+0300

2025-07-02T14:27+0300

экономика

герман греф

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Есть очевидные риски переохлаждения экономики РФ, в этой ситуации важно не передержать высокие ставки, заявил глава Сбербанка Герман Греф."Мы видим очевидные риски переохлаждения экономики. Я думаю, что это все понимают, Центральный банк это хорошо понимает. Сейчас время выравнивания этой ситуации, очень важно не передержать высокие реальные ставки", - сказал он в рамках финансового конгресса Банка России.Греф также отметил, что Признаков того, что экономика России стала резко тормозить, достаточно много."Действительно, признаков того, что экономика стала резко тормозить, достаточно много. ... Целый набор факторов. Ставка является одним из них. Наверное, может быть, самым ключевым. Но тем не менее так сложилось, что мы имеем сегодня сочетание еще и очень крепкого рубля. Мы имеем кризис на сырьевых рынках, падение цен на ключевые наши товары экспортные. И у нас явно перегрет рынок труда", - подчеркнул глава "Сбера".

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герман греф