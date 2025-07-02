Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина назвала замедление экономики России неизбежным - 02.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250702/ekonomika-859102919.html
Набиуллина назвала замедление экономики России неизбежным
Набиуллина назвала замедление экономики России неизбежным - 02.07.2025, ПРАЙМ
Набиуллина назвала замедление экономики России неизбежным
Замедление экономики РФ неизбежно после бурного роста последних лет, идет период циклического охлаждения, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T14:41+0300
2025-07-02T14:59+0300
экономика
россия
эльвира набиуллина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0f/857588313_0:83:3345:1965_1920x0_80_0_0_93979dac0fe181daba7205ccb86c5cd9.jpg
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Замедление экономики РФ неизбежно после бурного роста последних лет, идет период циклического охлаждения, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."На мой взгляд, замедление экономики неизбежно после бурного роста предыдущих лет… Раньше, если посмотреть на историю, мы сталкивались как результат внешнего шока, у нас практически не было циклического перегрева экономки, он начинался в 2007 году и тогда был перекрыт глобальным кризисом. Мы впервые, пожалуй, проходим через период именно циклического перегрева с циклическим охлаждением", - сказала она в рамках Финансового конгресса Банка России.
https://1prime.ru/20250620/novak-858700308.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0f/857588313_293:0:3022:2047_1920x0_80_0_0_93129d858a5d07134c2578dbfd5b4754.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, эльвира набиуллина
Экономика, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина
14:41 02.07.2025 (обновлено: 14:59 02.07.2025)
 
Набиуллина назвала замедление экономики России неизбежным

Набиуллина: замедление экономики России неизбежно после бурного роста

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Замедление экономики РФ неизбежно после бурного роста последних лет, идет период циклического охлаждения, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"На мой взгляд, замедление экономики неизбежно после бурного роста предыдущих лет… Раньше, если посмотреть на историю, мы сталкивались как результат внешнего шока, у нас практически не было циклического перегрева экономки, он начинался в 2007 году и тогда был перекрыт глобальным кризисом. Мы впервые, пожалуй, проходим через период именно циклического перегрева с циклическим охлаждением", - сказала она в рамках Финансового конгресса Банка России.
ПМЭФ-2025. Мировой рынок ТЭК в поисках баланса между интересами производителей и потребителей - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
Новак призвал уходить от управляемого охлаждения экономики
20 июня, 08:55
 
ЭкономикаРОССИЯЭльвира Набиуллина
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала