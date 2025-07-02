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Набиуллина назвала замедление экономики России неизбежным

Набиуллина назвала замедление экономики России неизбежным - 02.07.2025, ПРАЙМ

Набиуллина назвала замедление экономики России неизбежным

Замедление экономики РФ неизбежно после бурного роста последних лет, идет период циклического охлаждения, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T14:41+0300

2025-07-02T14:41+0300

2025-07-02T14:59+0300

экономика

россия

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Замедление экономики РФ неизбежно после бурного роста последних лет, идет период циклического охлаждения, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."На мой взгляд, замедление экономики неизбежно после бурного роста предыдущих лет… Раньше, если посмотреть на историю, мы сталкивались как результат внешнего шока, у нас практически не было циклического перегрева экономки, он начинался в 2007 году и тогда был перекрыт глобальным кризисом. Мы впервые, пожалуй, проходим через период именно циклического перегрева с циклическим охлаждением", - сказала она в рамках Финансового конгресса Банка России.

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россия, эльвира набиуллина