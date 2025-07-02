https://1prime.ru/20250702/eks-sotrudnik-859083270.html
Экс-сотрудник СИЗО "Бутырка" получил условный срок за взятку
Экс-сотрудник СИЗО "Бутырка" получил условный срок за взятку - 02.07.2025, ПРАЙМ
Экс-сотрудник СИЗО "Бутырка" получил условный срок за взятку
Суд в Москве приговорил к условному сроку экс-сотрудника СИЗО-2 "Бутырка", который согласился за взятку передать содержащимся в изоляторе жевательный табак,... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T06:14+0300
2025-07-02T06:14+0300
2025-07-02T06:14+0300
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859083270.jpg?1751426058
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Суд в Москве приговорил к условному сроку экс-сотрудника СИЗО-2 "Бутырка", который согласился за взятку передать содержащимся в изоляторе жевательный табак, электронные сигареты и электронные часы, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что сотруднику изолятора поступило предложение от содержащегося в СИЗО по делу о разбое мужчины за взятку обеспечить его электронными сигаретами, жевательным табаком и электронными часами. Младший инспектор дежурной службы, как говорится в документах, принял предложение и сообщил арестанту данные банковской карты, на которую следует перевести деньги за услугу, и вскоре она была оказана. Запрещенные предметы, как указано в материалах, передавались через окно для раздачи пищи.
Затем, согласно судебным данным, электронные часы захотел еще один обитатель СИЗО, осужденный по делу о покушении на изнасилование. Его родственники перевели деньги на указанную карту, тот приобрел аксессуар, однако его пронос на территорию СИЗО не осуществил "в связи с организацией руководством СИЗО-2 обысковых мероприятий", говорится в материалах.
Среди вещественных доказательств по делу в материалах указаны электронная сигарета со вкусом ананаса, электронные часы Apple Watch Ultra или похожей модели, банка жевательного табака, а также листок, на котором от руки написан номер телефона и название банка.
Экс-сотрудник СИЗО, согласно тексту решения суда, признавший вину в полном объеме, приговорен к 4 годам условно со штрафом, испытательным сроком и лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функции представителя власти, на этот же период. Доказательства по делу, то есть предметы, переданные в камеру, суд постановил уничтожить, а полученные подсудимым в качестве взятки средства – конфисковать и обратить в доход государства, говорится в материалах.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Экс-сотрудник СИЗО "Бутырка" получил условный срок за взятку
Суд приговорил к условному сроку экс-сотрудника СИЗО-2 "Бутырка"
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Суд в Москве приговорил к условному сроку экс-сотрудника СИЗО-2 "Бутырка", который согласился за взятку передать содержащимся в изоляторе жевательный табак, электронные сигареты и электронные часы, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что сотруднику изолятора поступило предложение от содержащегося в СИЗО по делу о разбое мужчины за взятку обеспечить его электронными сигаретами, жевательным табаком и электронными часами. Младший инспектор дежурной службы, как говорится в документах, принял предложение и сообщил арестанту данные банковской карты, на которую следует перевести деньги за услугу, и вскоре она была оказана. Запрещенные предметы, как указано в материалах, передавались через окно для раздачи пищи.
Затем, согласно судебным данным, электронные часы захотел еще один обитатель СИЗО, осужденный по делу о покушении на изнасилование. Его родственники перевели деньги на указанную карту, тот приобрел аксессуар, однако его пронос на территорию СИЗО не осуществил "в связи с организацией руководством СИЗО-2 обысковых мероприятий", говорится в материалах.
Среди вещественных доказательств по делу в материалах указаны электронная сигарета со вкусом ананаса, электронные часы Apple Watch Ultra или похожей модели, банка жевательного табака, а также листок, на котором от руки написан номер телефона и название банка.
Экс-сотрудник СИЗО, согласно тексту решения суда, признавший вину в полном объеме, приговорен к 4 годам условно со штрафом, испытательным сроком и лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функции представителя власти, на этот же период. Доказательства по делу, то есть предметы, переданные в камеру, суд постановил уничтожить, а полученные подсудимым в качестве взятки средства – конфисковать и обратить в доход государства, говорится в материалах.