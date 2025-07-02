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Экс-сотрудник СИЗО "Бутырка" получил условный срок за взятку - 02.07.2025, ПРАЙМ
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Экс-сотрудник СИЗО "Бутырка" получил условный срок за взятку
Экс-сотрудник СИЗО "Бутырка" получил условный срок за взятку - 02.07.2025, ПРАЙМ
Экс-сотрудник СИЗО "Бутырка" получил условный срок за взятку
Суд в Москве приговорил к условному сроку экс-сотрудника СИЗО-2 "Бутырка", который согласился за взятку передать содержащимся в изоляторе жевательный табак,... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T06:14+0300
2025-07-02T06:14+0300
общество
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Суд в Москве приговорил к условному сроку экс-сотрудника СИЗО-2 "Бутырка", который согласился за взятку передать содержащимся в изоляторе жевательный табак, электронные сигареты и электронные часы, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что сотруднику изолятора поступило предложение от содержащегося в СИЗО по делу о разбое мужчины за взятку обеспечить его электронными сигаретами, жевательным табаком и электронными часами. Младший инспектор дежурной службы, как говорится в документах, принял предложение и сообщил арестанту данные банковской карты, на которую следует перевести деньги за услугу, и вскоре она была оказана. Запрещенные предметы, как указано в материалах, передавались через окно для раздачи пищи. Затем, согласно судебным данным, электронные часы захотел еще один обитатель СИЗО, осужденный по делу о покушении на изнасилование. Его родственники перевели деньги на указанную карту, тот приобрел аксессуар, однако его пронос на территорию СИЗО не осуществил "в связи с организацией руководством СИЗО-2 обысковых мероприятий", говорится в материалах. Среди вещественных доказательств по делу в материалах указаны электронная сигарета со вкусом ананаса, электронные часы Apple Watch Ultra или похожей модели, банка жевательного табака, а также листок, на котором от руки написан номер телефона и название банка. Экс-сотрудник СИЗО, согласно тексту решения суда, признавший вину в полном объеме, приговорен к 4 годам условно со штрафом, испытательным сроком и лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функции представителя власти, на этот же период. Доказательства по делу, то есть предметы, переданные в камеру, суд постановил уничтожить, а полученные подсудимым в качестве взятки средства – конфисковать и обратить в доход государства, говорится в материалах.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
общество
Общество
06:14 02.07.2025
 
Экс-сотрудник СИЗО "Бутырка" получил условный срок за взятку

Суд приговорил к условному сроку экс-сотрудника СИЗО-2 "Бутырка"

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Суд в Москве приговорил к условному сроку экс-сотрудника СИЗО-2 "Бутырка", который согласился за взятку передать содержащимся в изоляторе жевательный табак, электронные сигареты и электронные часы, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что сотруднику изолятора поступило предложение от содержащегося в СИЗО по делу о разбое мужчины за взятку обеспечить его электронными сигаретами, жевательным табаком и электронными часами. Младший инспектор дежурной службы, как говорится в документах, принял предложение и сообщил арестанту данные банковской карты, на которую следует перевести деньги за услугу, и вскоре она была оказана. Запрещенные предметы, как указано в материалах, передавались через окно для раздачи пищи.
Затем, согласно судебным данным, электронные часы захотел еще один обитатель СИЗО, осужденный по делу о покушении на изнасилование. Его родственники перевели деньги на указанную карту, тот приобрел аксессуар, однако его пронос на территорию СИЗО не осуществил "в связи с организацией руководством СИЗО-2 обысковых мероприятий", говорится в материалах.
Среди вещественных доказательств по делу в материалах указаны электронная сигарета со вкусом ананаса, электронные часы Apple Watch Ultra или похожей модели, банка жевательного табака, а также листок, на котором от руки написан номер телефона и название банка.
Экс-сотрудник СИЗО, согласно тексту решения суда, признавший вину в полном объеме, приговорен к 4 годам условно со штрафом, испытательным сроком и лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функции представителя власти, на этот же период. Доказательства по делу, то есть предметы, переданные в камеру, суд постановил уничтожить, а полученные подсудимым в качестве взятки средства – конфисковать и обратить в доход государства, говорится в материалах.
 
Общество
 
 
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