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Эксперты ожидают продолжения наращивания добычи нефти в августе

Эксперты ожидают продолжения наращивания добычи нефти в августе - 02.07.2025, ПРАЙМ

Эксперты ожидают продолжения наращивания добычи нефти в августе

Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями - Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан и Оман - на встрече 6 июля примут решение... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T04:37+0300

2025-07-02T04:37+0300

2025-07-02T04:37+0300

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями - Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан и Оман - на встрече 6 июля примут решение продолжить в августе форсированное наращивание предельного уровня добычи нефти, прогнозируют опрошенные РИА Новости эксперты. Начиная с мая, восемь членов ОПЕК+ договорились ускорить начавшийся в апреле выход из ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки: с мая они решили добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Также на 411 тысяч баррелей было разрешено увеличить добычу в июне и июле. Уровни добычи на август "восьмерка" планирует обсудить 6 июля. "Да, ожидаем, что наращивание добычи продолжится", - сказал руководитель практики Kept по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Максим Малков, отвечая на вопрос, будет ли в августе предельный уровень добычи увеличен еще на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналитик компании "Имплемента" Александр Синькин отметил, что с учетом августа объем "вернувшейся" добычи превысит 1,78 миллиона баррелей в сутки, то есть составит около 80% от суммарного плана по увеличению производства нефти. По мнению независимого эксперта по энергетике Кирилла Родионова, наращивание добычи может быть продолжено и в сентябре. Тогда к октябрю ОПЕК+ сможет полностью отказаться от добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки. "Увеличение добычи призвано будет удовлетворить растущий спрос на нефть на рынке. В моменте геополитическая и макроэкономическая напряженность несколько ослабела, цены стабилизировались, но коммерческие запасы нефти в США и Китае на довольно низких уровнях, а сезон повышенного летнего спроса в Северном полушарии еще не закончен. Макроэкономический фактор также выглядит позитивно", - отметил Малков. Вместе с тем, по словам Синькина, в мае-июне отказ от сдерживания добычи со стороны ОПЕК+ уже оказал давление на цены. Котировки Brent падали до 60 долларов за баррель - минимума с февраля 2021 года, а последующий отскок в июне до 66-68 долларов в значительной степени был связан с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Тем не менее, отметил Малков, ОПЕК+ стремится сохранить свою нишу на мировом рынке, которую могут занять, в частности, США, а также члены альянса, не соблюдающие ограничения. Родионов добавил, что в текущей ситуации политика сдерживания добычи теряет смысл, и "лучшее, что можно сделать - это постепенно наращивать предложение, пытаясь сгладить риски падения цен".

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общество , сша, саудовская аравия, алжир, опек, brent