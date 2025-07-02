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Эксперты предупредили о мошеннических схемах на июль - 02.07.2025, ПРАЙМ
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Эксперты предупредили о мошеннических схемах на июль
Эксперты предупредили о мошеннических схемах на июль - 02.07.2025, ПРАЙМ
Эксперты предупредили о мошеннических схемах на июль
Эксперты предупредили об актуальных мошеннических схемах на июль, среди них - фальшивое благоустройство дворов, поддельные билеты на фестивали и страховки для... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T06:32+0300
2025-07-02T06:32+0300
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859083520.jpg?1751427150
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Эксперты предупредили об актуальных мошеннических схемах на июль, среди них - фальшивое благоустройство дворов, поддельные билеты на фестивали и страховки для путешествий, а также фейковое поступление в вуз или колледж, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "С наступлением июля мошенники активно используют сезонные поводы, чтобы обмануть доверчивых граждан. Под видом благоустройства дворов они собирают деньги на несуществующие проекты, подделывают билеты на популярные фестивали и концерты, а также маскируются под сотрудников "Единого агрегатора "Госуслуг", чтобы похитить персональные данные", - рассказали эксперты. "Абитуриентам обещают "гарантированное поступление" за взятку, а в жару навязывают сомнительный ремонт кондиционеров. Добавьте к этому фиктивные фитнес-абонементы, "бесплатные" экскурсии с принудительными покупками и поддельные страховки для путешествий — и картина мошеннического лета становится пугающе ясной", - добавили они. Схема с фальшивым благоустройством выглядит следующим образом: мошенники создают поддельные чаты, публикуют сообщения о "срочном" сборе денег на благоустройство дома или двора, могут даже применять психологическое давление. Затем после сбора средств мошенники удаляют чаты и исчезают. Для схем с фейковыми билетами на фестивали или концерты злоумышленники создают сайты, внешне похожие на официальные, также пытаются обманывать в различных мессенджерах и соцсетях, иногда предлагают якобы вип-вход и доставку билетов за доплату. Что касается фейковых страховок, то здесь мошенники пытаются заманить доверчивых граждан низкими ценами и агрессивной рекламой. Доверчивой жертве выдают полис от несуществующей страховой компании и затем игнорируют все жалобы и просьбы. В схемах с поступлением в учебные заведения мошенники предлагают абитуриентам и их родителям "решить вопрос" с зачислением за деньги. Аферисты продают "липовые места" в вузах или колледжах, объявляют ложные дополнительные наборы абитуриентов, заманивают в фальшивые образовательные центры или предлагают посредничество при поступлении, предупреждают эксперты. "Мошеловка" советует быть внимательнее и проверять все сайты, не скидывать деньги непроверенным подрядчикам и не вестись на дешевые предложения.
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
общество
Общество
06:32 02.07.2025
 
Эксперты предупредили о мошеннических схемах на июль

Эксперты предупредили об актуальных мошеннических схемах на июль

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Эксперты предупредили об актуальных мошеннических схемах на июль, среди них - фальшивое благоустройство дворов, поддельные билеты на фестивали и страховки для путешествий, а также фейковое поступление в вуз или колледж, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"С наступлением июля мошенники активно используют сезонные поводы, чтобы обмануть доверчивых граждан. Под видом благоустройства дворов они собирают деньги на несуществующие проекты, подделывают билеты на популярные фестивали и концерты, а также маскируются под сотрудников "Единого агрегатора "Госуслуг", чтобы похитить персональные данные", - рассказали эксперты.
"Абитуриентам обещают "гарантированное поступление" за взятку, а в жару навязывают сомнительный ремонт кондиционеров. Добавьте к этому фиктивные фитнес-абонементы, "бесплатные" экскурсии с принудительными покупками и поддельные страховки для путешествий — и картина мошеннического лета становится пугающе ясной", - добавили они.
Схема с фальшивым благоустройством выглядит следующим образом: мошенники создают поддельные чаты, публикуют сообщения о "срочном" сборе денег на благоустройство дома или двора, могут даже применять психологическое давление. Затем после сбора средств мошенники удаляют чаты и исчезают.
Для схем с фейковыми билетами на фестивали или концерты злоумышленники создают сайты, внешне похожие на официальные, также пытаются обманывать в различных мессенджерах и соцсетях, иногда предлагают якобы вип-вход и доставку билетов за доплату. Что касается фейковых страховок, то здесь мошенники пытаются заманить доверчивых граждан низкими ценами и агрессивной рекламой. Доверчивой жертве выдают полис от несуществующей страховой компании и затем игнорируют все жалобы и просьбы.
В схемах с поступлением в учебные заведения мошенники предлагают абитуриентам и их родителям "решить вопрос" с зачислением за деньги. Аферисты продают "липовые места" в вузах или колледжах, объявляют ложные дополнительные наборы абитуриентов, заманивают в фальшивые образовательные центры или предлагают посредничество при поступлении, предупреждают эксперты.
"Мошеловка" советует быть внимательнее и проверять все сайты, не скидывать деньги непроверенным подрядчикам и не вестись на дешевые предложения.
 
Общество
 
 
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