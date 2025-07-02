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Россия хочет стать участником единой энергосистемы Центральной Азии

Россия хочет стать участником единой энергосистемы Центральной Азии - 02.07.2025, ПРАЙМ

Россия хочет стать участником единой энергосистемы Центральной Азии

Россия намерена стать пятым участником Координационного электроэнергетического совета стран Центральной Азии для того, чтобы синхронизировать планы развития... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T09:02+0300

2025-07-02T09:02+0300

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Россия намерена стать пятым участником Координационного электроэнергетического совета стран Центральной Азии для того, чтобы синхронизировать планы развития энергосистем, заявил РИА Новости глава Системного оператора Единой энергосистемы России (СО ЕЭС) Федор Опадчий. СО ЕЭС осуществляет оперативно-диспетчерское управление в энергетической системе страны и обеспечивает планирование перспективного развития электроэнергетики. Системный оператор непрерывно управляет производством, передачей и распределением электроэнергии. Сейчас СО выступает наблюдателем в Координационном электроэнергетическом совете стран Центральной Азии, в который входят Казахстан, Узбекистан, Киргизия и Таджикистан. "На уровне правительства РФ запущена работа по присоединению России к соглашению о параллельной работе центральноазиатских энергосистем и наделению российского Системного оператора статусом пятого участника Координационного электроэнергетического совета стран Центральной Азии. Системный оператор России благодаря практическому опыту управления одной из крупнейших энергосистем мира как "единый узел" может внести большой вклад в синхронизацию планов энергосистем", – сказал Опадчий. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ДИСПЕТЧЕРОВ ЭНЕРГОСИСТЕМ Глава СО ЕЭС рассказал, что в последние годы регулятор активно работает с Белоруссией. Был выполнен большой комплекс совместных мероприятий по интеграции Белорусской атомной станции в энергосистему Белоруссии таким образом, чтобы изменение ее режимов работы не оказало негативного влияния и на энергосистему России. Также Системный оператор ведет активный научный диалог с коллегами из Китая, в ходе которого страны, например, обсуждают технические аспекты работы технологий постоянного тока электроэнергии. "Китай сейчас основной лидер в мире по этим технологиям. Это сетевое решение для передачи электричества с помощью постоянного тока из энергоизбыточных районов в энергодефицитные, что во многих случаях дешевле, чем строительство новой генерации в регионах повышенного спроса на электроэнергию", - пояснил Опадчий. Китайские коллеги, в свою очередь, активно изучают дизайн российского рынка электроэнергии, включая балансирующий рынок, поскольку китайская энергосистема проходит этап реформирования экономических отношений, добавил он. Сейчас в российской Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 года предусмотрены проекты строительства сетей для передачи электроэнергии постоянным током: планируется соединить Центральную и Западную Сибирь с последующим продлением до Дальнего Востока, Нововоронежскую АЭС с Москвой, что поможет решить проблемы прогнозного энергодефицита в ряде регионов России. СОБЫТИЯ В МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ В феврале этого года СО ЕЭС обеспечил процесс отключения ЕЭС России и энергосистемы Калининградской области от энергокольца БРЭЛЛ, названного по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия), по инициативе прибалтийских стран. Глава Системного оператора считает, что выход из объединенной энергосистемы БРЭЛЛ системно приведет к росту цен в странах Прибалтики. Несмотря на то, что процедур купли-продажи электроэнергии между странами энергокольца не проводилось с 2022 года, в случаях аварии их энергосистема могла компенсировать утрату за счет российской энергосистемы. Сейчас же прибалтийские страны лишились такой возможности. "При отключениях они смогут либо компенсировать потерю электроэнергии из Европы и платить за это, а согласно открытым источникам, десятки миллионов евро стоят только услуги по резервированию. Либо страны Балтии должны заранее держать собственные резервы. Поэтому, конечно, переход в такой режим менее эффективен, и это не может не повлиять на стоимость электроэнергии. Даже если в начальной стадии это не сказалось на ценах для потребителей, то точно скажется в будущем", – объяснил Опадчий. Он отметил, что энергосистема Калининградской области функционирует в штатном режиме, обеспечивая надежное электроснабжение потребителей. И за 10 лет в энергосистеме сформирован значительный запас генерации не только на случай аварийных ситуаций, но и для дальнейшего социально-экономического развития региона. Также глава СО ЕЭС высказал мнение насчет причин произошедшего 28 апреля блэкаута в Испании и Португалии. Тогда возникли сбои в работе общественного транспорта, в супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Власти Испании назвали причиной блэкаута перегрузку в энергосистеме. "Испанские власти в отчете о блэкауте пишут, что за несколько дней до произошедшего из-за высокой выработки ВИЭ в связи с погодой в стране были отключены значительные объемы традиционной генерации. А известно, что при превышении ВИЭ определенной доли в балансе энергосистемы требуются дополнительные мероприятия, без которых работа энергосистемы становится ненадежной из-за специфических характеристик ВИЭ-генерации. Расследование аварии еще не завершено, но уже сейчас можно говорить о том, что не все необходимые технические меры по интеграции значимых объемов ВИЭ в энергосистему были приняты", – объяснил Опадчий. КАК РЕШАЮТСЯ ПРОБЛЕМЫ В РОССИЙСКОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ Летом 2024 года происходили массовые отключения электроэнергии на юге России. Ранее Системный оператор сообщал, что максимальное значение энергопотребления в объединенной энергосистеме юга при экстремально высокой температуре воздуха в летние месяцы может достичь 22 858 МВт. "Это максимальный прогноз, в штатном режиме мы ожидаем потребление меньше, но при этом готовимся и к экстремальным условиям. Выполнены подготовительные мероприятия, проведены необходимые ремонты генерирующего и сетевого оборудования, ремонтная программа в целом дополнительно адаптирована под ожидаемый период пиковых нагрузок. Сетевые компании реализовали ряд мероприятий по дополнительному усилению электросетей. Мы считаем, что вероятность повторения отключений прошлого года небольшая", – рассказал Опадчий. Помимо юга, по данным Системного оператора, без строительства новых энергообъектов энергодефицит возможен также на Дальнем Востоке и в юго-восточной части Сибири, отдельного внимания требует энергосистема Москвы. Согласно Генсхеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, суммарный объем вводов генерирующего оборудования в ближайшие 18 лет должен составить 88,5 ГВт. "Строительство новых генерирующих объектов необходимо также в изолированных энергосистемах: на Сахалине, Камчатке и Чукотке. Так как по сравнению с ЕЭС России это небольшие энергосистемы, там требуется построить не так много генерации. Но эти регионы также требуют внимания, чтобы в них не формировались дефициты электроэнергии", - добавил глава СО ЕЭС. Также для устранения этой проблемы в России Системный оператор прорабатывает возможность использования накопителей энергии, отметил Опадчий. В начале года рост энергопотребления по стране на 2025 год прогнозировался в 3%. Однако динамика может измениться, считает Опадчий: "Сейчас энергопотребление пока снизилось на 1% от прошлого года. Но я думаю, что по итогам года мы должны выйти в плюс до 1% к прошлому году".

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общество , центральная азия, белоруссия, дальний восток, еэс, нововоронежская аэс