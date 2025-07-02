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Etihad начнет выполнять прямые рейсы из Абу-Даби в Казань

Etihad начнет выполнять прямые рейсы из Абу-Даби в Казань - 02.07.2025, ПРАЙМ

Etihad начнет выполнять прямые рейсы из Абу-Даби в Казань

Национальный авиаперевозчик ОАЭ, авиакомпания Etihad, начнет выполнять прямые рейсы из Абу-Даби в Казань с декабря, сообщает в среду эмиратское агентство WAM. | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T18:54+0300

2025-07-02T18:54+0300

2025-07-02T18:54+0300

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ДУБАЙ, 2 июл - ПРАЙМ. Национальный авиаперевозчик ОАЭ, авиакомпания Etihad, начнет выполнять прямые рейсы из Абу-Даби в Казань с декабря, сообщает в среду эмиратское агентство WAM. "С декабря этого года авиакомпания добавит сезонные рейсы в Казань", - говорится в сообщении. Ранее Etihad начала выполнять рейсы в Сочи. Также авиакомпания осуществляет полеты в Москву и Санкт-Петербург.

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общество , оаэ, абу-даби, казань