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Etihad начнет выполнять прямые рейсы из Абу-Даби в Казань
Etihad начнет выполнять прямые рейсы из Абу-Даби в Казань - 02.07.2025, ПРАЙМ
Etihad начнет выполнять прямые рейсы из Абу-Даби в Казань
Национальный авиаперевозчик ОАЭ, авиакомпания Etihad, начнет выполнять прямые рейсы из Абу-Даби в Казань с декабря, сообщает в среду эмиратское агентство WAM. | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T18:54+0300
2025-07-02T18:54+0300
2025-07-02T18:54+0300
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ДУБАЙ, 2 июл - ПРАЙМ. Национальный авиаперевозчик ОАЭ, авиакомпания Etihad, начнет выполнять прямые рейсы из Абу-Даби в Казань с декабря, сообщает в среду эмиратское агентство WAM. "С декабря этого года авиакомпания добавит сезонные рейсы в Казань", - говорится в сообщении. Ранее Etihad начала выполнять рейсы в Сочи. Также авиакомпания осуществляет полеты в Москву и Санкт-Петербург.
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общество , оаэ, абу-даби, казань
Общество , ОАЭ, Абу-Даби, КАЗАНЬ
Etihad начнет выполнять прямые рейсы из Абу-Даби в Казань
WAM: Etihad начнет выполнять прямые рейсы из Абу-Даби в Казань с декабря
ДУБАЙ, 2 июл - ПРАЙМ. Национальный авиаперевозчик ОАЭ, авиакомпания Etihad, начнет выполнять прямые рейсы из Абу-Даби в Казань с декабря, сообщает в среду эмиратское агентство WAM.
"С декабря этого года авиакомпания добавит сезонные рейсы в Казань", - говорится в сообщении.
Ранее Etihad начала выполнять рейсы в Сочи. Также авиакомпания осуществляет полеты в Москву и Санкт-Петербург.
Перебои в авиасообщении затронули около десяти тысяч россиян в ОАЭ