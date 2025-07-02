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Евро дешевеет к доллару на данных по безработице в еврозоне
Евро дешевеет к доллару на данных по безработице в еврозоне - 02.07.2025, ПРАЙМ
Евро дешевеет к доллару на данных по безработице в еврозоне
Стоимость евро к доллару снижается в среду днем после публикации данных по безработице в еврозоне, следует из данных торгов. | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T12:54+0300
2025-07-02T12:54+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару снижается в среду днем после публикации данных по безработице в еврозоне, следует из данных торгов. По состоянию на 12.47 мск курс евро к доллару снижался до 1,1771 доллара с 1,1803 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 144,22 иены с уровня прошлого закрытия в 143,43 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,32% - до 96,95 пункта. Ранее в среду европейское статагентство Евростат сообщило о неожиданном росте безработицы в еврозоне в мае до 6,3% с 6,2% в апреле, аналитики ожидали сохранения показателя. В ЕС безработица в мае осталась на уровне апреля в 5,9%. Позднее в среду до открытия торгов в США ожидается статистика аналитической компании Automatic Data Processing (ADP). Аналитики прогнозируют, что число рабочих мест в частных компаниях США в июне выросло на 95 тысяч после роста на 37 тысяч в мае. В четверг ожидается статистика по безработице в США. Согласно прогнозу, безработица в стране в июне выросла до 4,3% с 4,2% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 110 тысяч.
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сша, евростат, ес
Экономика, США, Евростат, ЕС
Евро дешевеет к доллару на данных по безработице в еврозоне
Курс евро к доллару снижается после публикации данных по безработице в еврозоне
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару снижается в среду днем после публикации данных по безработице в еврозоне, следует из данных торгов.
По состоянию на 12.47 мск курс евро к доллару снижался до 1,1771 доллара с 1,1803 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 144,22 иены с уровня прошлого закрытия в 143,43 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,32% - до 96,95 пункта.
Ранее в среду европейское статагентство Евростат сообщило о неожиданном росте безработицы в еврозоне в мае до 6,3% с 6,2% в апреле, аналитики ожидали сохранения показателя. В ЕС безработица в мае осталась на уровне апреля в 5,9%.
Позднее в среду до открытия торгов в США ожидается статистика аналитической компании Automatic Data Processing (ADP). Аналитики прогнозируют, что число рабочих мест в частных компаниях США в июне выросло на 95 тысяч после роста на 37 тысяч в мае.
В четверг ожидается статистика по безработице в США. Согласно прогнозу, безработица в стране в июне выросла до 4,3% с 4,2% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 110 тысяч.
Доллар дорожает к евро и иене