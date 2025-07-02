https://1prime.ru/20250702/evrostat-859095372.html

Безработица в еврозоне в мае неожиданно выросла

Безработица в еврозоне в мае неожиданно выросла - 02.07.2025, ПРАЙМ

Безработица в еврозоне в мае неожиданно выросла

Безработица в еврозоне в мае выросла до 6,3% с уровня апреля в 6,2%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат. | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T12:08+0300

2025-07-02T12:08+0300

2025-07-02T12:08+0300

экономика

общество

евростат

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в мае выросла до 6,3% с уровня апреля в 6,2%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали сохранения показателя.

https://1prime.ru/20250701/germaniya-859056548.html

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общество , евростат