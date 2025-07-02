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ФАС подготовила проект о приоритете очередности перевозок импортного сырья

ФАС подготовила проект о приоритете очередности перевозок импортного сырья - 02.07.2025, ПРАЙМ

ФАС подготовила проект о приоритете очередности перевозок импортного сырья

ФАС России подготовила проект постановления правительства, который закрепляет в правилах недискриминационного доступа (ПНД) к железнодорожной инфраструктуре... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T10:33+0300

2025-07-02T10:33+0300

2025-07-02T10:33+0300

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. ФАС России подготовила проект постановления правительства, который закрепляет в правилах недискриминационного доступа (ПНД) к железнодорожной инфраструктуре приоритет очередности перевозок импортного сырья для предприятий непрерывного цикла, следует из материалов на портале проектов федеральных нормативных правовых актов. Обновленные ПНД заработали с января 2025 года. Они предусматривают, что при ограниченной пропускной способности железнодорожной инфраструктуры есть определенная очередность приема грузов к перевозке. ФАС разработала проект поправок в постановление правительства, касающееся ПНД. "Дополнить пункт 15 Правил недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта … подпунктом "е1" следующего содержания: "е1) перевозки грузов - импортного сырья, перевозимого в адреса организаций, осуществляющих работы, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям (непрерывно действующие организации), перечень которых определяется в соответствии с пятой подочередью очереди "е", - говорится в проекте. В документах к проекту поясняется, что внесение соответствующих изменений обусловлено поступающими обращениями о наличии проблем, связанных со своевременной доставкой импортного сырья для предприятий непрерывного цикла. Отсутствие возможности обеспечить своевременную доставку сырья, добавляется там, может привести к сокращению производства продукции непрерывно действующими организациями. Также существует риск аварийной остановки производства из-за нехватки сырья. "Нормативно закрепить приоритет очередности оказания услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования для перевозок импортного сырья для организаций, осуществляющих работы, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям (непрерывно действующие организации)", - предлагается решение указанной выше проблемы и объясняется разработка проекта. Изменения должны заработать с 1 сентября 2025 года. РЖД считают целесообразным скорректировать ПНД для предприятий непрерывного цикла, в том числе "Русала", и исключить для них ограничения по видам сообщения, говорил в интервью корпоративной газете компании "Гудок" в апреле 2025 года замгендиректора Дмитрий Мурев. Он пояснял, что ряд предприятий зависят от импортного сырья и комплектующих, которые не подлежат импортозамещению. При этом импортные перевозки в действующих ПНД относятся к наименее приоритетной 12-й очереди. По словам топ-менеджера РЖД, с такой ситуацией столкнулась компания "Русал", для работы которой необходим импорт глинозема. Обновленные ПНД имели пункт, касающийся перевозок грузов предприятий непрерывного цикла, но без указания конкретных компаний. Правительство РФ в мае 2025 года утвердило перечень из 166 таких компаний, закрепив приоритет перевозок их грузов. Перечень состоит из, в том числе, предприятий и структур "Русала", "Евраза", "Акрона", "Газпром нефти", "Транснефти", "Газпрома", "Лукойла", "Новатэка", "Сибура", "Роснефти", ММК, НЛМК, "Северстали", "ВСМПО-Ависмы", "Уралхима", "Уралкалия".

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