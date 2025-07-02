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ФНС подала иск о банкротстве фрахтователя танкера "Волгонефть-212"
ФНС подала иск о банкротстве фрахтователя танкера "Волгонефть-212" - 02.07.2025, ПРАЙМ
ФНС подала иск о банкротстве фрахтователя танкера "Волгонефть-212"
Федеральная налоговая служба подала иск о банкротстве ООО "Кама Шиппинг" - фрахтователя затонувшего в Черном море танкера "Волгонефть-212", следует из картотеки | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T12:06+0300
2025-07-02T12:06+0300
2025-07-02T12:06+0300
черное море
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фнс россии
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КРАСНОДАР, 2 июл - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба подала иск о банкротстве ООО "Кама Шиппинг" - фрахтователя затонувшего в Черном море танкера "Волгонефть-212", следует из картотеки арбитражных дел. Согласно данным картотеки, 1 июля в Пермский арбитражный суд обратилась ФНС в лице межрайонной ИФНС России №21 по Пермскому краю с заявлением о признании должника - ООО "Кама Шиппинг" - банкротом. Детали заявления в картотеке не приводятся. После крушения танкера ООО "Кама Шиппинг" стало соответчиком по нескольким искам на сотни миллионов рублей. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
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черное море, краснодарский край, фнс россии
Черное море, Краснодарский край, ФНС России
ФНС подала иск о банкротстве фрахтователя танкера "Волгонефть-212"
ФНС подала иск о банкротстве фрахтователя затонувшего в Черном море танкера
КРАСНОДАР, 2 июл - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба подала иск о банкротстве ООО "Кама Шиппинг" - фрахтователя затонувшего в Черном море танкера "Волгонефть-212", следует из картотеки арбитражных дел.
Согласно данным картотеки, 1 июля в Пермский арбитражный суд обратилась ФНС в лице межрайонной ИФНС России №21 по Пермскому краю с заявлением о признании должника - ООО "Кама Шиппинг" - банкротом. Детали заявления в картотеке не приводятся.
После крушения танкера ООО "Кама Шиппинг" стало соответчиком по нескольким искам на сотни миллионов рублей.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
Суд изучит просьбу владельцев танкеров "Волгонефть" о создании фонда