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ФНС подала иск о банкротстве фрахтователя танкера "Волгонефть-212"

ФНС подала иск о банкротстве фрахтователя танкера "Волгонефть-212" - 02.07.2025, ПРАЙМ

ФНС подала иск о банкротстве фрахтователя танкера "Волгонефть-212"

Федеральная налоговая служба подала иск о банкротстве ООО "Кама Шиппинг" - фрахтователя затонувшего в Черном море танкера "Волгонефть-212", следует из картотеки | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T12:06+0300

2025-07-02T12:06+0300

2025-07-02T12:06+0300

черное море

краснодарский край

фнс россии

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КРАСНОДАР, 2 июл - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба подала иск о банкротстве ООО "Кама Шиппинг" - фрахтователя затонувшего в Черном море танкера "Волгонефть-212", следует из картотеки арбитражных дел. Согласно данным картотеки, 1 июля в Пермский арбитражный суд обратилась ФНС в лице межрайонной ИФНС России №21 по Пермскому краю с заявлением о признании должника - ООО "Кама Шиппинг" - банкротом. Детали заявления в картотеке не приводятся. После крушения танкера ООО "Кама Шиппинг" стало соответчиком по нескольким искам на сотни миллионов рублей. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.

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черное море

краснодарский край

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черное море, краснодарский край, фнс россии