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В Германии бизнес объявил о планах сократить 37,7 тысячи человек - 02.07.2025, ПРАЙМ
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В Германии бизнес объявил о планах сократить 37,7 тысячи человек
В Германии бизнес объявил о планах сократить 37,7 тысячи человек - 02.07.2025, ПРАЙМ
В Германии бизнес объявил о планах сократить 37,7 тысячи человек
Бизнес в Германии в первом полугодии 2025 года объявил о планах сократить 37,7 тысячи человек - это стало максимальным значением для этого периода с... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T06:17+0300
2025-07-02T06:17+0300
общество
германия
audi
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Бизнес в Германии в первом полугодии 2025 года объявил о планах сократить 37,7 тысячи человек - это стало максимальным значением для этого периода с коронавирусного кризиса, подсчитало РИА Новости по данным Европейского мониторинга реструктуризаций. Количество человек, которые попадут под сокращение в Германии, растет третий год: если еще в первом полугодии 2022 года местный бизнес хотел уволить около 9,6 тысячи сотрудников, то в 2025 году это уже 37,7 тысячи. Это наибольший показатель с 2020 года, когда компании планировали сократить рекордное для первого полугодия количество сотрудников - 48,1 тысячи человек. При этом в другие кризисные годы планы по увольнениям были не сильно выше, чем в текущем году: в разгар глобального финансового кризиса немецкие компании объявили о планах уволить 40 тысяч человек, а на пике европейского долгового кризиса - 40,8 тысячи человек. Главным образом в первом полугодии 2025 года о планах сократить персонал сообщали в промышленности - 28 компаний намерены уволить 20,7 тысячи человек. Из них девять компаний являются поставщиками для автомобильной отрасли или автопроизводителями (Porsche и Audi). Две компании из сферы логистики готовятся уволить 8,2 тысячи человек, девять организаций из сферы торговли - 4,5 тысячи человек, один банк - 3,3 тысячи. Сокращения в здравоохранении, электроэнергетике, строительстве и медиа затронут около одной тысячи человек.
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192
40
192
40
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40
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40
общество , германия, audi
Общество , ГЕРМАНИЯ, Audi
06:17 02.07.2025
 
В Германии бизнес объявил о планах сократить 37,7 тысячи человек

Бизнес в Германии в первом полугодии 2025 года планирует сократить 37,7 тысячи человек

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Бизнес в Германии в первом полугодии 2025 года объявил о планах сократить 37,7 тысячи человек - это стало максимальным значением для этого периода с коронавирусного кризиса, подсчитало РИА Новости по данным Европейского мониторинга реструктуризаций.
Количество человек, которые попадут под сокращение в Германии, растет третий год: если еще в первом полугодии 2022 года местный бизнес хотел уволить около 9,6 тысячи сотрудников, то в 2025 году это уже 37,7 тысячи.
Это наибольший показатель с 2020 года, когда компании планировали сократить рекордное для первого полугодия количество сотрудников - 48,1 тысячи человек. При этом в другие кризисные годы планы по увольнениям были не сильно выше, чем в текущем году: в разгар глобального финансового кризиса немецкие компании объявили о планах уволить 40 тысяч человек, а на пике европейского долгового кризиса - 40,8 тысячи человек.
Главным образом в первом полугодии 2025 года о планах сократить персонал сообщали в промышленности - 28 компаний намерены уволить 20,7 тысячи человек. Из них девять компаний являются поставщиками для автомобильной отрасли или автопроизводителями (Porsche и Audi).
Две компании из сферы логистики готовятся уволить 8,2 тысячи человек, девять организаций из сферы торговли - 4,5 тысячи человек, один банк - 3,3 тысячи. Сокращения в здравоохранении, электроэнергетике, строительстве и медиа затронут около одной тысячи человек.
 
ОбществоГЕРМАНИЯAudi
 
 
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