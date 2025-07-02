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В Германии бизнес объявил о планах сократить 37,7 тысячи человек

В Германии бизнес объявил о планах сократить 37,7 тысячи человек - 02.07.2025, ПРАЙМ

В Германии бизнес объявил о планах сократить 37,7 тысячи человек

Бизнес в Германии в первом полугодии 2025 года объявил о планах сократить 37,7 тысячи человек - это стало максимальным значением для этого периода с... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T06:17+0300

2025-07-02T06:17+0300

2025-07-02T06:17+0300

общество

германия

audi

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Бизнес в Германии в первом полугодии 2025 года объявил о планах сократить 37,7 тысячи человек - это стало максимальным значением для этого периода с коронавирусного кризиса, подсчитало РИА Новости по данным Европейского мониторинга реструктуризаций. Количество человек, которые попадут под сокращение в Германии, растет третий год: если еще в первом полугодии 2022 года местный бизнес хотел уволить около 9,6 тысячи сотрудников, то в 2025 году это уже 37,7 тысячи. Это наибольший показатель с 2020 года, когда компании планировали сократить рекордное для первого полугодия количество сотрудников - 48,1 тысячи человек. При этом в другие кризисные годы планы по увольнениям были не сильно выше, чем в текущем году: в разгар глобального финансового кризиса немецкие компании объявили о планах уволить 40 тысяч человек, а на пике европейского долгового кризиса - 40,8 тысячи человек. Главным образом в первом полугодии 2025 года о планах сократить персонал сообщали в промышленности - 28 компаний намерены уволить 20,7 тысячи человек. Из них девять компаний являются поставщиками для автомобильной отрасли или автопроизводителями (Porsche и Audi). Две компании из сферы логистики готовятся уволить 8,2 тысячи человек, девять организаций из сферы торговли - 4,5 тысячи человек, один банк - 3,3 тысячи. Сокращения в здравоохранении, электроэнергетике, строительстве и медиа затронут около одной тысячи человек.

германия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , германия, audi