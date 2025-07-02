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Глава СО ЕЭС назвал причину блэкаута в Испании
Глава СО ЕЭС назвал причину блэкаута в Испании - 02.07.2025, ПРАЙМ
Глава СО ЕЭС назвал причину блэкаута в Испании
Недавнее отключение электроэнергии в Испании произошло из-за неготовности энергосистемы к интеграции с большой долей возобновляемых источников энергии (ВИЭ),... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T07:48+0300
2025-07-02T07:48+0300
2025-07-02T07:48+0300
общество
испания
португалия
франция
александр новак
ведомости
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Недавнее отключение электроэнергии в Испании произошло из-за неготовности энергосистемы к интеграции с большой долей возобновляемых источников энергии (ВИЭ), заявил РИА Новости глава Системного оператора Единой энергосистемы (СО ЕЭС) России Федор Опадчий.
Масштабное отключение электричества произошло 28 апреля практически на всей территории Испании. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на общественный транспорт в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены.
В июне власти Испании назвали причиной апрельского блэкаута перегрузку в энергосистеме из-за нехватки регулировочных мощностей.
"При превышении ВИЭ определенной доли в балансе энергосистемы требуются дополнительные мероприятия, без которых работа энергосистемы становится ненадежной из-за специфических характеристик ВИЭ-генерации. Расследование аварии еще не завершено, но уже сейчас можно говорить о том, что не все необходимые технические меры по интеграции значимых объемов ВИЭ в энергосистему были приняты, – указал Опадчий.
Вице-премьер РФ Александр Новак в интервью газете "Ведомости" говорил, что недавний энергокризис в Испании и Португалии подтверждает, что сетевой комплекс из всей энергосистемы наименее всего готов к работе в условиях энергоперехода. Недостаточная пропускная способность электрических сетей, зависимость производства от погодных условий, а также низкий уровень зрелости технологий накопления энергии существенно ограничивают возможности для широкомасштабного внедрения возобновляемых источников энергии, объяснил вице-премьер.
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Общество , ИСПАНИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ФРАНЦИЯ, Александр Новак, Ведомости
Глава СО ЕЭС назвал причину блэкаута в Испании
Глава СО ЕЭС Опадчий: энергосистема Испании не готова к интеграции с ВИЭ
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Недавнее отключение электроэнергии в Испании произошло из-за неготовности энергосистемы к интеграции с большой долей возобновляемых источников энергии (ВИЭ), заявил РИА Новости глава Системного оператора Единой энергосистемы (СО ЕЭС) России Федор Опадчий.
Масштабное отключение электричества произошло 28 апреля практически на всей территории Испании. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на общественный транспорт в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены.
В июне власти Испании назвали причиной апрельского блэкаута перегрузку в энергосистеме из-за нехватки регулировочных мощностей.
"При превышении ВИЭ определенной доли в балансе энергосистемы требуются дополнительные мероприятия, без которых работа энергосистемы становится ненадежной из-за специфических характеристик ВИЭ-генерации. Расследование аварии еще не завершено, но уже сейчас можно говорить о том, что не все необходимые технические меры по интеграции значимых объемов ВИЭ в энергосистему были приняты, – указал Опадчий.
Вице-премьер РФ Александр Новак в интервью газете "Ведомости" говорил, что недавний энергокризис в Испании и Португалии подтверждает, что сетевой комплекс из всей энергосистемы наименее всего готов к работе в условиях энергоперехода. Недостаточная пропускная способность электрических сетей, зависимость производства от погодных условий, а также низкий уровень зрелости технологий накопления энергии существенно ограничивают возможности для широкомасштабного внедрения возобновляемых источников энергии, объяснил вице-премьер.