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Власти Сирии исключили заключение мира с Израилем до освобождения Голан - 02.07.2025, ПРАЙМ
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Власти Сирии исключили заключение мира с Израилем до освобождения Голан
Власти Сирии исключили заключение мира с Израилем до освобождения Голан - 02.07.2025, ПРАЙМ
Власти Сирии исключили заключение мира с Израилем до освобождения Голан
Разговоры о нормализации отношений Сирии и Израиля преждевременны, Дамаск не готов к переговорам до выполнения израильской стороной условий соглашения 1974... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T22:17+0300
2025-07-02T22:41+0300
политика
израиль
сирия
дамаск
биньямин нетаньяху
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БЕЙРУТ, 2 июл - ПРАЙМ. Разговоры о нормализации отношений Сирии и Израиля преждевременны, Дамаск не готов к переговорам до выполнения израильской стороной условий соглашения 1974 года, сообщает сирийский телеканал Al-Ikhbaria со ссылкой на свой источник в руководстве страны. Ранее ряд региональных и международных СМИ со ссылкой на собственные источники информировали, что Сирия готова подписать с Израилем договор о нормализации отношений в ближайшие месяцы. "О возможности переговоров по новым соглашениям можно говорить только после полного соблюдения Израилем соглашения о разъединении от 1974 года и вывода (израильских сил - ред.) из районов, в которые он вторгся", - цитирует слова источника телеканал. Источник в администрации в Дамаске подчеркнул, что заявления о подписании мирного соглашения с представителями Израиля на данном этапе являются преждевременными. На прошлой неделе министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что страна заинтересована в нормализации отношений с Сирией и Ливаном при условии обеспечения интересов национальной безопасности. При этом он подчеркнул, что Голанские высоты останутся под суверенитетом Израиля в рамках любого соглашения. В декабре 2024 года после смены власти в Сирии премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Нетаньяху подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие ее позиции. Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходила линия "Альфа".
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израиль, сирия, дамаск, биньямин нетаньяху, оон
Политика, ИЗРАИЛЬ, СИРИЯ, Дамаск, Биньямин Нетаньяху, ООН
22:17 02.07.2025 (обновлено: 22:41 02.07.2025)
 
Власти Сирии исключили заключение мира с Израилем до освобождения Голан

Al-Ikhbaria: переговоры о нормализации отношений Сирии и Израиля преждевременны

© AFP / Str*Солдаты сирийской армии в одной из деревень провинции Хама, Сирия
*Солдаты сирийской армии в одной из деревень провинции Хама, Сирия - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© AFP / Str
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БЕЙРУТ, 2 июл - ПРАЙМ. Разговоры о нормализации отношений Сирии и Израиля преждевременны, Дамаск не готов к переговорам до выполнения израильской стороной условий соглашения 1974 года, сообщает сирийский телеканал Al-Ikhbaria со ссылкой на свой источник в руководстве страны.
Ранее ряд региональных и международных СМИ со ссылкой на собственные источники информировали, что Сирия готова подписать с Израилем договор о нормализации отношений в ближайшие месяцы.
"О возможности переговоров по новым соглашениям можно говорить только после полного соблюдения Израилем соглашения о разъединении от 1974 года и вывода (израильских сил - ред.) из районов, в которые он вторгся", - цитирует слова источника телеканал.
Источник в администрации в Дамаске подчеркнул, что заявления о подписании мирного соглашения с представителями Израиля на данном этапе являются преждевременными.
На прошлой неделе министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что страна заинтересована в нормализации отношений с Сирией и Ливаном при условии обеспечения интересов национальной безопасности. При этом он подчеркнул, что Голанские высоты останутся под суверенитетом Израиля в рамках любого соглашения.
В декабре 2024 года после смены власти в Сирии премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Нетаньяху подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие ее позиции.
Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходила линия "Альфа".
Белый дом - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
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ПолитикаИЗРАИЛЬСИРИЯДамаскБиньямин НетаньяхуООН
 
 
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