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Власти Сирии исключили заключение мира с Израилем до освобождения Голан

Власти Сирии исключили заключение мира с Израилем до освобождения Голан - 02.07.2025, ПРАЙМ

Власти Сирии исключили заключение мира с Израилем до освобождения Голан

Разговоры о нормализации отношений Сирии и Израиля преждевременны, Дамаск не готов к переговорам до выполнения израильской стороной условий соглашения 1974... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T22:17+0300

2025-07-02T22:17+0300

2025-07-02T22:41+0300

политика

израиль

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дамаск

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БЕЙРУТ, 2 июл - ПРАЙМ. Разговоры о нормализации отношений Сирии и Израиля преждевременны, Дамаск не готов к переговорам до выполнения израильской стороной условий соглашения 1974 года, сообщает сирийский телеканал Al-Ikhbaria со ссылкой на свой источник в руководстве страны. Ранее ряд региональных и международных СМИ со ссылкой на собственные источники информировали, что Сирия готова подписать с Израилем договор о нормализации отношений в ближайшие месяцы. "О возможности переговоров по новым соглашениям можно говорить только после полного соблюдения Израилем соглашения о разъединении от 1974 года и вывода (израильских сил - ред.) из районов, в которые он вторгся", - цитирует слова источника телеканал. Источник в администрации в Дамаске подчеркнул, что заявления о подписании мирного соглашения с представителями Израиля на данном этапе являются преждевременными. На прошлой неделе министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что страна заинтересована в нормализации отношений с Сирией и Ливаном при условии обеспечения интересов национальной безопасности. При этом он подчеркнул, что Голанские высоты останутся под суверенитетом Израиля в рамках любого соглашения. В декабре 2024 года после смены власти в Сирии премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Нетаньяху подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие ее позиции. Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходила линия "Альфа".

https://1prime.ru/20250630/siriya-859043178.html

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израиль, сирия, дамаск, биньямин нетаньяху, оон