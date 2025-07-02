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В Госдуме прокомментировали обвинения Келлога в адрес России
В Госдуме прокомментировали обвинения Келлога в адрес России - 02.07.2025, ПРАЙМ
В Госдуме прокомментировали обвинения Келлога в адрес России
Украинский конфликт затягивают киевский режим и стоящий за ним военно-промышленный комплекс стран НАТО, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T05:35+0300
2025-07-02T05:35+0300
2025-07-02T05:35+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – ПРАЙМ. Украинский конфликт затягивают киевский режим и стоящий за ним военно-промышленный комплекс стран НАТО, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя обвинения спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога в адрес России.
Келлог ранее не стал признавать, что Вашингтон и Киев затягивают мирные переговоры по Украине, заявив, что Россия якобы тянет время в этом вопросе. В своем заявлении он также призвал Москву к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам.
"Подобные заявления являются заблуждением. Россия на переговорах в Турции представила ясный и четкий план перехода к миру и готова к очередному их раунду. Украина же, наоборот, затягивает переговоры, потому что на нее давят интересы военно-промышленного комплекса стран НАТО, которые никак не могут поделить прибыль за поставки ВСУ смертоносного оружия. А украинские солдаты в это время своей кровью расплачиваются за затяжку переговоров со стороны киевского режима", - сказал Ивлев.
По его словам, Украина за все годы "незалежности" так и не обрела признаки государственности, не стала независимым государством.
"Как в советские времена на берегах Днепра всегда оглядывались на ЦК КПСС, так и сейчас киевский режим без совета с Евросоюзом и НАТО не делает ни одного собственного шага. В этом плане Украина - догоняющее, несамостоятельное государство", - сказал депутат.
В июне президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia заявил, что Украина заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, которые затягивают конфликт и используют ее в своих интересах. При этом позднее Путин, находясь в Минске в рамках двухдневной поездки, в ответ на вопрос РИА Новости о том, когда состоится третий раунд переговоров между Россией и Украиной, заявил, что Москва готова к этому раунду. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил 30 июня, что в ближайшее время встреч с украинской стороной нет, в Кремле надеются, что сроки проведения третьего раунда будут понятны в ближайшие дни. Песков также ранее отмечал, что ускорение переговорного процесса по Украине зависит от позиции Киева и от того, насколько эффективно будут дальше продолжаться посреднические усилия Вашингтона.
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Общество , УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Киев, Кит Келлог, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО, Госдума, ВСУ
В Госдуме прокомментировали обвинения Келлога в адрес России
Депутат Ивлев: конфликт на Украине затягивает киевский режим и НАТО
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – ПРАЙМ. Украинский конфликт затягивают киевский режим и стоящий за ним военно-промышленный комплекс стран НАТО, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя обвинения спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога в адрес России.
Келлог ранее не стал признавать, что Вашингтон и Киев затягивают мирные переговоры по Украине, заявив, что Россия якобы тянет время в этом вопросе. В своем заявлении он также призвал Москву к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам.
"Подобные заявления являются заблуждением. Россия на переговорах в Турции представила ясный и четкий план перехода к миру и готова к очередному их раунду. Украина же, наоборот, затягивает переговоры, потому что на нее давят интересы военно-промышленного комплекса стран НАТО, которые никак не могут поделить прибыль за поставки ВСУ смертоносного оружия. А украинские солдаты в это время своей кровью расплачиваются за затяжку переговоров со стороны киевского режима", - сказал Ивлев.
По его словам, Украина за все годы "незалежности" так и не обрела признаки государственности, не стала независимым государством.
"Как в советские времена на берегах Днепра всегда оглядывались на ЦК КПСС, так и сейчас киевский режим без совета с Евросоюзом и НАТО не делает ни одного собственного шага. В этом плане Украина - догоняющее, несамостоятельное государство", - сказал депутат.
В июне президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia заявил, что Украина заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, которые затягивают конфликт и используют ее в своих интересах. При этом позднее Путин, находясь в Минске в рамках двухдневной поездки, в ответ на вопрос РИА Новости о том, когда состоится третий раунд переговоров между Россией и Украиной, заявил, что Москва готова к этому раунду. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил 30 июня, что в ближайшее время встреч с украинской стороной нет, в Кремле надеются, что сроки проведения третьего раунда будут понятны в ближайшие дни. Песков также ранее отмечал, что ускорение переговорного процесса по Украине зависит от позиции Киева и от того, насколько эффективно будут дальше продолжаться посреднические усилия Вашингтона.