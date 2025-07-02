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Греф назвал ключевые вызовы для российской экономики

Греф назвал ключевые вызовы для российской экономики - 02.07.2025, ПРАЙМ

Греф назвал ключевые вызовы для российской экономики

Глава Сбербанка Герман Греф перечислил ключевые вызовы для российской экономики, среди них высокая ключевая ставка в сочетании с крепким рублем, кризис на... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T14:56+0300

2025-07-02T14:56+0300

2025-07-02T14:59+0300

экономика

общество

герман греф

сбербанк

росстат

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф перечислил ключевые вызовы для российской экономики, среди них высокая ключевая ставка в сочетании с крепким рублем, кризис на сырьевых рынках, перегрев рынка труда. "Признаков того, что экономика стала резко тормозить, достаточно много и причиной тому, конечно, целый набор факторов. Ставка является одним из них. Может быть, самой ключевой, но тем не менее, так скажу, что мы имеем сегодня сочетание еще и очень крепкого рубля. Мы имеем кризис на сырьевых рынках, падение цен на ключевые наши товары экспортные. У нас явно перегрет рынок труда… доходы заработной платы продолжают расти, но, как всегда, все кроется в небольших деталях", - сообщил Греф на Финансовом конгрессе Банка России. Он добавил, что данные фронтальной статистики и отчеты Росстата свидетельствуют о том, что "ситуация не такая печальная". "Если посмотреть на рост инвестиционной активности в предприятиях, то формально мы видим, что за первый квартал 2025 года рост инвестиций почти в два раза выше, чем в прошлом году чем в четвертом квартале… Поэтому картинка вроде бы такая позитивная", - отметил Греф. "Но если заглянуть внутрь этих цифр, то можно увидеть, что практически весь прирост инвестиций во втором квартале - это две отрасли. Первое – это прочие транспортные средства, там инвестиции выросли на 22%. И второе – это химическое производство – 84,5%. Если эти две цифры элиминируем, то мы увидим совсем другую картинку уже. В целом остальная экономика в части инвестиций выросла на 2,8% в соответствующие периоды прошлого года. И вот таких опережающих индикаторов достаточно много", - сказал он. Также глава Сбербанка подчеркнул, что с дефицитом на рынке труда "мы далеко не уйдем".

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общество , герман греф, сбербанк, росстат