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Греф предложил снижать ключевую ставку более решительными шагами - 02.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250702/gref-859109774.html
Греф предложил снижать ключевую ставку более решительными шагами
Греф предложил снижать ключевую ставку более решительными шагами - 02.07.2025, ПРАЙМ
Греф предложил снижать ключевую ставку более решительными шагами
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что снижать ключевую ставку нужно более решительными шагами, снижение ставки на 1-2 процентных пункта будет неощутимым для... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T15:59+0300
2025-07-02T16:20+0300
экономика
герман греф
ставка банка россии
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что снижать ключевую ставку нужно более решительными шагами, снижение ставки на 1-2 процентных пункта будет неощутимым для экономики."Очевидно, что снижение назрело, и на мой взгляд - снижение на 100-200 базисных пунктов будет неощутимым, нужен значительно более серьезный шаг", - сказал он журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России.В понедельник зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин заявлял, что Банк России в июле может рассмотреть более значимое снижение ключевой ставки, чем в июне, если данные подтвердят движение инфляции к 4%.ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
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герман греф, ставка банка россии
Экономика, Герман Греф, ставка Банка России
15:59 02.07.2025 (обновлено: 16:20 02.07.2025)
 
Греф предложил снижать ключевую ставку более решительными шагами

Греф: снижение ставки ЦБ на 1-2 процентных пункта будет неэффективным

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРабота ПМЭФ-2024
Работа ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что снижать ключевую ставку нужно более решительными шагами, снижение ставки на 1-2 процентных пункта будет неощутимым для экономики.
"Очевидно, что снижение назрело, и на мой взгляд - снижение на 100-200 базисных пунктов будет неощутимым, нужен значительно более серьезный шаг", - сказал он журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
В понедельник зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин заявлял, что Банк России в июле может рассмотреть более значимое снижение ключевой ставки, чем в июне, если данные подтвердят движение инфляции к 4%.
ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
Герман Греф - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
Греф назвал ключевые вызовы для российской экономики
14:56
 
ЭкономикаГерман Грефставка Банка России
 
 
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