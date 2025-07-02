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Греф оценил ситуацию с выдачей льготной ипотеки

Греф оценил ситуацию с выдачей льготной ипотеки - 02.07.2025, ПРАЙМ

Греф оценил ситуацию с выдачей льготной ипотеки

Заявки на льготную ипотеку и ее выдачи после отмены комиссий для застройщиков снизились в Сбербанке примерно на 10-12%, в целом эта мера привела к росту цен на... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T17:05+0300

2025-07-02T17:05+0300

2025-07-02T17:05+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - ПРАЙМ. Заявки на льготную ипотеку и ее выдачи после отмены комиссий для застройщиков снизились в Сбербанке примерно на 10-12%, в целом эта мера привела к росту цен на квартиры, заявил журналистам глава "Сбера" Герман Греф в кулуарах финансового конгресса Банка России. "Ну, во-первых, к никакой перестановке (сил - ред.) это не привело. Ожидалось, что это может привести к тому, что застройщики снизят цены на рынок, но в практике оказалось, что это не так. Цены, наоборот, выросли", - сказал он, отвечая на вопрос, как отмена комиссии для застройщиков сказалась на выдаче Сбербанком льготной ипотеки, и привела ли эта мера к перестановке сил на рынке. "Заявки и выдачи упали примерно на 10-12%. В принципе я оцениваю эту меру как негативную в целом. Она негативно сказалась на заемщиках, она негативно сказалась на застройщиках, а не на банках", - добавил Греф. В апреле президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета РФ заявил, что необходимо "навести порядок" в сфере семейной ипотеки, по его словам, взимание дополнительных комиссий банками недопустимо. Он отметил, что банки облагают льготные ипотечные кредиты дополнительными комиссиями от 5% до 10%. Затем главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин сообщили, что будут отменять дополнительные комиссии за выдачу льготных ипотечных кредитов в своих банках. В мае оба банка отменили данные комиссии.

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рф, герман греф, андрей костин, сбербанк, госсовет, банк россии, недвижимость