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Греф оценил перспективы цифрового рубля

Греф оценил перспективы цифрового рубля - 02.07.2025, ПРАЙМ

Греф оценил перспективы цифрового рубля

Глава Сбербанка Герман Греф не видит возможности массовой трансформации экономики в свете внедрения цифрового рубля: все финансы в России давно цифровые, и все, | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T17:17+0300

2025-07-02T17:17+0300

2025-07-02T17:17+0300

экономика

герман греф

сбербанк

банк россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф не видит возможности массовой трансформации экономики в свете внедрения цифрового рубля: все финансы в России давно цифровые, и все, что может дать цифровой рубль, могут сделать и безналичные расчеты. Такое мнение он высказал журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России. Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). Предполагается, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с сентября 2026 года, а привычным способом расчетов, как и безналичные рубли, он станет, как считают в ЦБ, на горизонте 5-7 лет. Отвечая на вопрос, когда, по его мнению, цифровой рубль сможет стать привычным способом оплаты после массового внедрения в 2026 году, Греф сказал: "Я пока не вижу никаких перспектив. Мне как физическому лицу, я не понимаю, зачем он нужен, как банку - тоже". Глава Сбербанка отметил, что считает цифровой рубль в первую очередь экспериментом. "Я не вижу никакой возможности массовой трансформации экономки. У нас все финансы давно цифровые. Все то, что может дать цифровой рубль, дают безналичные расчеты. Банки у нас более чем технологичны, поэтому я не вижу ни одного нового продукта, которого нельзя сделать с помощью обычного рубля", - сказал Греф.

https://1prime.ru/20250702/gref-859112639.html

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герман греф, сбербанк, банк россии