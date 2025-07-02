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Греф объяснил, для чего необходимо снижение ключевой ставки - 02.07.2025, ПРАЙМ
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Греф объяснил, для чего необходимо снижение ключевой ставки
Греф объяснил, для чего необходимо снижение ключевой ставки - 02.07.2025, ПРАЙМ
Греф объяснил, для чего необходимо снижение ключевой ставки
Снижение ключевой ставки Банка России до 14% поможет привлечь инвесторов на фондовый рынок РФ, другие льготы не смогут так простимулировать инвестиции, заявил... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T17:32+0300
2025-07-02T18:13+0300
экономика
общество
рф
герман греф
сбербанк
банк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки Банка России до 14% поможет привлечь инвесторов на фондовый рынок РФ, другие льготы не смогут так простимулировать инвестиции, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф на финансовом конгрессе ЦБ. "Снижение ставки - это в первую очередь. Все остальные льготы дадут очень маленькую прибавку", - сказал он, отвечая на вопрос какие льготы помогут стимулировать инвесторов направлять средства на фондовый рынок РФ. Отвечая на вопрос, какой должна быть ключевая ставка, Греф отметил, что ЦБ оценивает нейтральную ставку на уровне около 4% в реальном выражении, и сейчас, при текущей инфляции около 10% за последние 12 месяцев, это бы давало ключевую ставку в 14%."Когда у тебя идет (выбор - ред.) между депозитом, который тебе дает в реальном выражении 15% годовых, гарантировано, и вложением в какие-то ценные бумаги, которые у тебя будут волатильнее на рынке и не факт, что будут расти, то, конечно, инвесторов, желающих вкладывать акции в SPO или в IPO, не так много", - подчеркнул он. ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
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общество , рф, герман греф, сбербанк, банк россии
Экономика, Общество , РФ, Герман Греф, Сбербанк, Банк России
17:32 02.07.2025 (обновлено: 18:13 02.07.2025)
 
Греф объяснил, для чего необходимо снижение ключевой ставки

Греф: снижение ключевой ставки ЦБ поможет привлечь инвесторов на фондовый рынок

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГерман Греф
Герман Греф - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки Банка России до 14% поможет привлечь инвесторов на фондовый рынок РФ, другие льготы не смогут так простимулировать инвестиции, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф на финансовом конгрессе ЦБ.
"Снижение ставки - это в первую очередь. Все остальные льготы дадут очень маленькую прибавку", - сказал он, отвечая на вопрос какие льготы помогут стимулировать инвесторов направлять средства на фондовый рынок РФ.
Отвечая на вопрос, какой должна быть ключевая ставка, Греф отметил, что ЦБ оценивает нейтральную ставку на уровне около 4% в реальном выражении, и сейчас, при текущей инфляции около 10% за последние 12 месяцев, это бы давало ключевую ставку в 14%.
"Когда у тебя идет (выбор - ред.) между депозитом, который тебе дает в реальном выражении 15% годовых, гарантировано, и вложением в какие-то ценные бумаги, которые у тебя будут волатильнее на рынке и не факт, что будут расти, то, конечно, инвесторов, желающих вкладывать акции в SPO или в IPO, не так много", - подчеркнул он.
ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
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