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Фондовые индексы США в основном растут

Фондовые индексы США в основном растут - 02.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы США в основном растут

Основные американские фондовые индексы преимущественно растут в среду после публикации статистики по занятости в стране, свидетельствуют данные торгов. | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T17:31+0300

2025-07-02T17:31+0300

2025-07-02T17:31+0300

экономика

общество

сша

dow jones

nasdaq composite

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы преимущественно растут в среду после публикации статистики по занятости в стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.25 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,23% - до 44 391,83 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite поднимался на 0,52% - до 20 307,05 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,12%, до 6 205,28 пункта. Согласно данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в июне снизилось на 33 тысячи, в то время как аналитики прогнозировали рост показателя на 95 тысяч. В четверг будет опубликована статистика по занятости в стране за месяц. Ожидается, что безработица в США в июне выросла до 4,3% с 4,2% в мае, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики поднялось на 110 тысяч. "Отчет ADP увеличил шансы на то, что в четверг будут опубликованы слабые данные по числу занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика LPL Financial Джеффри Роуча (Jeffrey Roach). Как отметил аналитик, это увеличивает шансы трех понижений учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. Следующее заседание регулятора пройдет 30-31 июля, по данным CME Group, большинство опрошенных экспертов закладывают сохранение ставки на текущем уровне в 4,25-4,5%.

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общество , сша, dow jones, nasdaq composite