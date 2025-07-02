Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы США в основном растут - 02.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250702/indeksy--859113735.html
Фондовые индексы США в основном растут
Фондовые индексы США в основном растут - 02.07.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США в основном растут
Основные американские фондовые индексы преимущественно растут в среду после публикации статистики по занятости в стране, свидетельствуют данные торгов. | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T17:31+0300
2025-07-02T17:31+0300
экономика
общество
сша
dow jones
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/82785/62/827856266_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_57a000846e2a72506c05bb77fe1ad60c.jpg
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы преимущественно растут в среду после публикации статистики по занятости в стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.25 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,23% - до 44 391,83 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite поднимался на 0,52% - до 20 307,05 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,12%, до 6 205,28 пункта. Согласно данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в июне снизилось на 33 тысячи, в то время как аналитики прогнозировали рост показателя на 95 тысяч. В четверг будет опубликована статистика по занятости в стране за месяц. Ожидается, что безработица в США в июне выросла до 4,3% с 4,2% в мае, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики поднялось на 110 тысяч. "Отчет ADP увеличил шансы на то, что в четверг будут опубликованы слабые данные по числу занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика LPL Financial Джеффри Роуча (Jeffrey Roach). Как отметил аналитик, это увеличивает шансы трех понижений учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. Следующее заседание регулятора пройдет 30-31 июля, по данным CME Group, большинство опрошенных экспертов закладывают сохранение ставки на текущем уровне в 4,25-4,5%.
https://1prime.ru/20250701/indeksy--859074555.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82785/62/827856266_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_b1a1da66eec6852d7660b5de736784f1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сша, dow jones, nasdaq composite
Экономика, Общество , США, Dow Jones, Nasdaq Composite
17:31 02.07.2025
 
Фондовые индексы США в основном растут

Фондовые индексы США в основном растут после выхода данных по занятости в стране

© РИА Новости . Михаил Кутузов | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Михаил Кутузов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы преимущественно растут в среду после публикации статистики по занятости в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.25 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,23% - до 44 391,83 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite поднимался на 0,52% - до 20 307,05 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,12%, до 6 205,28 пункта.
Согласно данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в июне снизилось на 33 тысячи, в то время как аналитики прогнозировали рост показателя на 95 тысяч.
В четверг будет опубликована статистика по занятости в стране за месяц. Ожидается, что безработица в США в июне выросла до 4,3% с 4,2% в мае, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики поднялось на 110 тысяч.
"Отчет ADP увеличил шансы на то, что в четверг будут опубликованы слабые данные по числу занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика LPL Financial Джеффри Роуча (Jeffrey Roach).
Как отметил аналитик, это увеличивает шансы трех понижений учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. Следующее заседание регулятора пройдет 30-31 июля, по данным CME Group, большинство опрошенных экспертов закладывают сохранение ставки на текущем уровне в 4,25-4,5%.
доллары США - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
Фондовые индексы США в основном снижаются
Вчера, 17:40
 
ЭкономикаОбществоСШАDow JonesNasdaq Composite
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала