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Инфляция в России за неделю замедлилась до 9,39% - 02.07.2025, ПРАЙМ
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Инфляция в России за неделю замедлилась до 9,39%
Инфляция в России за неделю замедлилась до 9,39% - 02.07.2025, ПРАЙМ
Инфляция в России за неделю замедлилась до 9,39%
Инфляция в России на 30 июня замедлилась до 9,39% в годовом выражении с 9,48% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T19:04+0300
2025-07-02T19:04+0300
экономика
инфляция
цены
россия
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Инфляция в России на 30 июня замедлилась до 9,39% в годовом выражении с 9,48% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как следует из документа, рост цен на продовольственные товары остался на уровне прошлой недели и составил 0,06%. При этом цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,15%, на остальные продукты - цены выросли за неделю на 0,08%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю с 24 по 30 июня цены практически не изменились, в секторе наблюдаемых услуг (туристических, регулируемых и бытовых) - выросли на 0,25%.
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инфляция, цены, россия
Экономика, инфляция, цены, РОССИЯ
19:04 02.07.2025
 
Инфляция в России за неделю замедлилась до 9,39%

МЭР: инфляция в России на 30 июня замедлилась до 9,39 процента

© РИА Новости#Цены на продукты
#Цены на продукты - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Инфляция в России на 30 июня замедлилась до 9,39% в годовом выражении с 9,48% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Как следует из документа, рост цен на продовольственные товары остался на уровне прошлой недели и составил 0,06%. При этом цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,15%, на остальные продукты - цены выросли за неделю на 0,08%.
В сегменте непродовольственных товаров за неделю с 24 по 30 июня цены практически не изменились, в секторе наблюдаемых услуг (туристических, регулируемых и бытовых) - выросли на 0,25%.
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