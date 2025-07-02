https://1prime.ru/20250702/inflyatsiya-859116929.html
Инфляция в России за неделю замедлилась до 9,39%
Инфляция в России за неделю замедлилась до 9,39% - 02.07.2025, ПРАЙМ
Инфляция в России за неделю замедлилась до 9,39%
Инфляция в России на 30 июня замедлилась до 9,39% в годовом выражении с 9,48% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T19:04+0300
2025-07-02T19:04+0300
2025-07-02T19:04+0300
экономика
инфляция
цены
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82723/03/827230369_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_ed610925e4fb1594409e5d11290183c5.jpg
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Инфляция в России на 30 июня замедлилась до 9,39% в годовом выражении с 9,48% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как следует из документа, рост цен на продовольственные товары остался на уровне прошлой недели и составил 0,06%. При этом цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,15%, на остальные продукты - цены выросли за неделю на 0,08%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю с 24 по 30 июня цены практически не изменились, в секторе наблюдаемых услуг (туристических, регулируемых и бытовых) - выросли на 0,25%.
https://1prime.ru/20250702/gref-859109774.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82723/03/827230369_58:0:410:264_1920x0_80_0_0_4c96927756c42a75ceca16fb269cb4ea.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инфляция, цены, россия
Экономика, инфляция, цены, РОССИЯ
Инфляция в России за неделю замедлилась до 9,39%
МЭР: инфляция в России на 30 июня замедлилась до 9,39 процента
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Инфляция в России на 30 июня замедлилась до 9,39% в годовом выражении с 9,48% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Как следует из документа, рост цен на продовольственные товары остался на уровне прошлой недели и составил 0,06%. При этом цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,15%, на остальные продукты - цены выросли за неделю на 0,08%.
В сегменте непродовольственных товаров за неделю с 24 по 30 июня цены практически не изменились, в секторе наблюдаемых услуг (туристических, регулируемых и бытовых) - выросли на 0,25%.
Греф предложил снижать ключевую ставку более решительными шагами