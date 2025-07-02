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Инфляция в России за неделю замедлилась до 9,39%

Инфляция в России за неделю замедлилась до 9,39% - 02.07.2025, ПРАЙМ

Инфляция в России за неделю замедлилась до 9,39%

Инфляция в России на 30 июня замедлилась до 9,39% в годовом выражении с 9,48% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T19:04+0300

2025-07-02T19:04+0300

2025-07-02T19:04+0300

экономика

инфляция

цены

россия

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Инфляция в России на 30 июня замедлилась до 9,39% в годовом выражении с 9,48% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как следует из документа, рост цен на продовольственные товары остался на уровне прошлой недели и составил 0,06%. При этом цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,15%, на остальные продукты - цены выросли за неделю на 0,08%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю с 24 по 30 июня цены практически не изменились, в секторе наблюдаемых услуг (туристических, регулируемых и бытовых) - выросли на 0,25%.

https://1prime.ru/20250702/gref-859109774.html

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инфляция, цены, россия