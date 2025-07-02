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Число ипотечных сделок в Москве выросло на 4%

Число ипотечных сделок в Москве выросло на 4% - 02.07.2025, ПРАЙМ

Число ипотечных сделок в Москве выросло на 4%

Управление Росреестра по Москве зарегистрировало в январе-мае 2025 года 49,8 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 4% больше результата... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T09:37+0300

2025-07-02T09:37+0300

2025-07-02T09:37+0300

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общество

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Управление Росреестра по Москве зарегистрировало в январе-мае 2025 года 49,8 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 4% больше результата аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба управления. В том числе в мае столичный Росреестр зафиксировал 9,2 тысячи ипотек - на 12% меньше, чем в мае прошлого года. Относительно апреля текущего года снижение составило 20%, указывается в сообщении. Ранее Росреестр сообщил, что количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-мае 2025 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1% - до 54,1 тысячи.

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