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Число ипотечных сделок в Москве выросло на 4%
Число ипотечных сделок в Москве выросло на 4% - 02.07.2025, ПРАЙМ
Число ипотечных сделок в Москве выросло на 4%
Управление Росреестра по Москве зарегистрировало в январе-мае 2025 года 49,8 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 4% больше результата... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T09:37+0300
2025-07-02T09:37+0300
2025-07-02T09:37+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Управление Росреестра по Москве зарегистрировало в январе-мае 2025 года 49,8 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 4% больше результата аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба управления. В том числе в мае столичный Росреестр зафиксировал 9,2 тысячи ипотек - на 12% меньше, чем в мае прошлого года. Относительно апреля текущего года снижение составило 20%, указывается в сообщении. Ранее Росреестр сообщил, что количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-мае 2025 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1% - до 54,1 тысячи.
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Число ипотечных сделок в Москве выросло на 4%
Росреестр в Москве зарегистрировал в январе-мае 49,8 тысячи ипотечных сделок
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Управление Росреестра по Москве зарегистрировало в январе-мае 2025 года 49,8 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 4% больше результата аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба управления.
В том числе в мае столичный Росреестр зафиксировал 9,2 тысячи ипотек - на 12% меньше, чем в мае прошлого года. Относительно апреля текущего года снижение составило 20%, указывается в сообщении.
Ранее Росреестр сообщил, что количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-мае 2025 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1% - до 54,1 тысячи.
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