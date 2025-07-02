https://1prime.ru/20250702/iran-859088783.html
Президент Ирана издал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ
Президент Ирана издал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ - 02.07.2025, ПРАЙМ
Президент Ирана издал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ
Президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества исламской республики с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), передает... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T09:53+0300
2025-07-02T09:53+0300
2025-07-02T09:53+0300
политика
общество
иран
сша
израиль
масуд пезешкиан
дональд трамп
магатэ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/11/854281347_0:279:2651:1770_1920x0_80_0_0_42e3735aa658fbd2a63516c98183caf4.jpg
ТЕГЕРАН, 2 июл – ПРАЙМ. Президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества исламской республики с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), передает агентство Tasnim. "Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ", – говорится в сообщении. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
https://1prime.ru/20250701/bloomberg-859067549.html
иран
сша
израиль
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/11/854281347_0:30:2651:2018_1920x0_80_0_0_082c5cd395bb5d698241a474dfadc9cf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , иран, сша, израиль, масуд пезешкиан, дональд трамп, магатэ
Политика, Общество , ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Масуд Пезешкиан, Дональд Трамп, МАГАТЭ
Президент Ирана издал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ
Tasnim: президент Ирана издал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ
ТЕГЕРАН, 2 июл – ПРАЙМ. Президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества исламской республики с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), передает агентство Tasnim.
"Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ", – говорится в сообщении.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Иран перестал принимать звонки от МАГАТЭ, сообщил Bloomberg