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Президент Ирана издал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

Президент Ирана издал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ - 02.07.2025, ПРАЙМ

Президент Ирана издал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

Президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества исламской республики с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), передает... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T09:53+0300

2025-07-02T09:53+0300

2025-07-02T09:53+0300

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ТЕГЕРАН, 2 июл – ПРАЙМ. Президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества исламской республики с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), передает агентство Tasnim. "Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ", – говорится в сообщении. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.

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общество , иран, сша, израиль, масуд пезешкиан, дональд трамп, магатэ