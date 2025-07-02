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Президент Ирана издал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ - 02.07.2025, ПРАЙМ
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Президент Ирана издал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ
Президент Ирана издал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ - 02.07.2025, ПРАЙМ
Президент Ирана издал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ
Президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества исламской республики с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), передает... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T09:53+0300
2025-07-02T09:53+0300
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ТЕГЕРАН, 2 июл – ПРАЙМ. Президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества исламской республики с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), передает агентство Tasnim. "Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ", – говорится в сообщении. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
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общество , иран, сша, израиль, масуд пезешкиан, дональд трамп, магатэ
Политика, Общество , ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Масуд Пезешкиан, Дональд Трамп, МАГАТЭ
09:53 02.07.2025
 
Президент Ирана издал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

Tasnim: президент Ирана издал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Александр Астафьев
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ТЕГЕРАН, 2 июл – ПРАЙМ. Президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества исламской республики с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), передает агентство Tasnim.
"Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ", – говорится в сообщении.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
%Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
Иран перестал принимать звонки от МАГАТЭ, сообщил Bloomberg
Вчера, 14:48
 
ПолитикаОбществоИРАНСШАИЗРАИЛЬМасуд ПезешкианДональд ТрампМАГАТЭ
 
 
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