https://1prime.ru/20250702/iran-859111926.html

США внимательно следят за планами Ирана после ударов, заявил Уитакер

США внимательно следят за планами Ирана после ударов, заявил Уитакер - 02.07.2025, ПРАЙМ

США внимательно следят за планами Ирана после ударов, заявил Уитакер

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что американские власти внимательно отслеживают планы Ирана после недавних ударов по его... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T16:45+0300

2025-07-02T16:45+0300

2025-07-02T16:45+0300

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что американские власти внимательно отслеживают планы Ирана после недавних ударов по его территории, в том числе взаимодействие Тегерана с союзниками в регионе. "Мы, очевидно, очень внимательно следим за тем, что они (Иран - ред.) планируют делать и как намерены взаимодействовать с Западом и с военными возможностями США - будь то через свои прокси в лице (палестинского движения - ред.) ХАМАС, (ливанского движения - ред.) "Хезболлах" или хуситов (правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" - ред.) или за счет собственных военных ресурсов в самом Иране", - сказал он в эфире Fox Business.

https://1prime.ru/20250630/iran-859017004.html

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общество , сша, иран, тегеран, нато