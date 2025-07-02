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США внимательно следят за планами Ирана после ударов, заявил Уитакер
США внимательно следят за планами Ирана после ударов, заявил Уитакер - 02.07.2025, ПРАЙМ
США внимательно следят за планами Ирана после ударов, заявил Уитакер
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что американские власти внимательно отслеживают планы Ирана после недавних ударов по его... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T16:45+0300
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2025-07-02T16:45+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что американские власти внимательно отслеживают планы Ирана после недавних ударов по его территории, в том числе взаимодействие Тегерана с союзниками в регионе. "Мы, очевидно, очень внимательно следим за тем, что они (Иран - ред.) планируют делать и как намерены взаимодействовать с Западом и с военными возможностями США - будь то через свои прокси в лице (палестинского движения - ред.) ХАМАС, (ливанского движения - ред.) "Хезболлах" или хуситов (правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" - ред.) или за счет собственных военных ресурсов в самом Иране", - сказал он в эфире Fox Business.
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Политика, Общество , США, ИРАН, Тегеран, НАТО
США внимательно следят за планами Ирана после ударов, заявил Уитакер
Уитакер: США следят за планами Ирана после ударов по его территории
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что американские власти внимательно отслеживают планы Ирана после недавних ударов по его территории, в том числе взаимодействие Тегерана с союзниками в регионе.
"Мы, очевидно, очень внимательно следим за тем, что они (Иран - ред.) планируют делать и как намерены взаимодействовать с Западом и с военными возможностями США - будь то через свои прокси в лице (палестинского движения - ред.) ХАМАС, (ливанского движения - ред.) "Хезболлах" или хуситов (правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" - ред.) или за счет собственных военных ресурсов в самом Иране", - сказал он в эфире Fox Business.
Иран получил от США информацию об отсутствии планов на смену строя в стране