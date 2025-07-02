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Исследование показало, сколько компаний в России пострадали от фрода

Исследование показало, сколько компаний в России пострадали от фрода - 02.07.2025, ПРАЙМ

Исследование показало, сколько компаний в России пострадали от фрода

Четверть компаний в России сталкивались с прямыми финансовыми убытками из-за мошеннического трафика - фрода, а еще 18% рассказали о росте операционных расходов... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T06:05+0300

2025-07-02T06:05+0300

2025-07-02T06:05+0300

общество

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Четверть компаний в России сталкивались с прямыми финансовыми убытками из-за мошеннического трафика - фрода, а еще 18% рассказали о росте операционных расходов из-за мошенников, говорится в исследовании компании-поставщика решений и сервисов в области цифровых коммуникаций edna, его данные есть в распоряжении РИА Новости. "Исследование показало, что с прямыми финансовыми убытками сталкивались 25% компаний, подвергавшихся фрод-атакам. Еще 18% отметили, что из-за мошенничества увеличились операционные расходы. Также фрод искажает данные аналитики, что мешает принимать правильные маркетинговые решения. Загрязненные фродом данные приводят к неправильному распределению бюджета, снижению эффективности рекламных кампаний", - сказано в исследовании. Каждый пятый респондент отметил, что после фрод-атаки на компанию были перебои в работе - клиенты, которые получили фрод-рассылку, звонили в компанию и увеличивали нагрузку на колл-центры. Кроме того, 12% участников опроса сталкивались с кадровыми потерями после инцидентов, а еще 14% - с репутационными. Как отметили 42% респондентов, за последние два года объем мошеннического фрода увеличился. "Больше половины опрошенных (58%) считают самым серьезным последствием атаки финансовые потери и рост нецелевых расходов. Также они отмечают нарушение рабочих процессов (38%), риск потери клиентов (32%), репутационные потери (24%). Половина респондентов не ранжирует последствия и считает, что все они серьезно сказываются на развитии бизнеса", - отметили аналитики. "Мошенники создают искусственно завышенный трафик смс-сообщений, а рекламный бюджет быстро расходуется без реального привлечения клиентов. Компания платит за фиктивный спрос и фейковых пользователей, теряет деньги и не получает прибыли. Это приводит к резкому росту расходов на отправку сообщений и искажает реальные метрики вовлеченности", - объяснил эксперт и бизнес-партнер edna Кирилл Гречкин. В исследовании приняли участие 1 328 предпринимателей, владельцев бизнесов, топ-менеджеров крупных и средних компаний.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество