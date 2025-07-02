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Азербайджан не является безопасной страной для россиян, заявил Клишас

Азербайджан не является безопасной страной для россиян, заявил Клишас - 02.07.2025, ПРАЙМ

Азербайджан не является безопасной страной для россиян, заявил Клишас

Азербайджан в настоящее время не является безопасной страной для граждан РФ, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, комментируя сообщение | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T19:02+0300

2025-07-02T19:02+0300

2025-07-02T19:02+0300

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Азербайджан в настоящее время не является безопасной страной для граждан РФ, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, комментируя сообщение посольства РФ в Баку о случаях применения к россиянам в республике физического насилия. В среду в российском посольстве в Азербайджане сообщили, что находящиеся в стране россияне, в том числе туристы, рассказали о случаях применения к ним физического насилия со стороны лиц в гражданском, которые представлялись полицейскими. "Нужно прямо сказать, что на данный момент времени Азербайджан не является безопасной страной для граждан России", - написал Клишас в своем Telegram-канале. Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи, при этом к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин. "Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны азербайджанских правоохранительных органов и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг. Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями. Как заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на вопрос РИА Новости об аресте в Баку журналистов Sputnik, в организации надеются, что свобода работы представителей СМИ будет гарантирована.

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общество , азербайджан, баку, рф, андрей клишас, дмитрий песков, мария захарова, sputnik, оон