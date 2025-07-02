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Мировые цены на кофе арабика снижаются более чем на 3%

Мировые цены на кофе арабика снижаются более чем на 3% - 02.07.2025, ПРАЙМ

Мировые цены на кофе арабика снижаются более чем на 3%

Биржевые цены на кофе арабика в мире в среду снижаются более чем на 3%, впервые с середины ноября прошлого года опустившись ниже 6250 долларов за тонну, следует | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T17:23+0300

2025-07-02T17:23+0300

2025-07-02T17:23+0300

экономика

кофе

кофе арабика

биржевые торги

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Биржевые цены на кофе арабика в мире в среду снижаются более чем на 3%, впервые с середины ноября прошлого года опустившись ниже 6250 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 16.57 мск стоимость сентябрьского фьючерса на кофе арабика опускалась на 3,41% относительно предыдущего закрытия - до 2,82 доллара за фунт (около 6217 долларов за тонну). Показатель впервые с 19 ноября прошлого года находится ниже отметки в 6250 долларов за тонну. Арабика дешевеет четвертую торговую сессию подряд, за это время ее стоимость опустилась почти на 8%. Цена сентябрьского фьючерса на кофе сорта робуста на 16.57 снижалась на 3,25% - до 3541 доллара за тонну.

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кофе, кофе арабика, биржевые торги