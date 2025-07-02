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Глава ВТБ проиллюстрировал ситуацию в экономике на фоне санкций - 02.07.2025, ПРАЙМ
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Глава ВТБ проиллюстрировал ситуацию в экономике на фоне санкций
Глава ВТБ проиллюстрировал ситуацию в экономике на фоне санкций - 02.07.2025, ПРАЙМ
Глава ВТБ проиллюстрировал ситуацию в экономике на фоне санкций
Глава ВТБ Андрей Костин проиллюстрировал ситуацию в экономике РФ на фоне беспрецедентных санкций историей с органом для Мариинского театра, за который... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T16:17+0300
2025-07-02T16:17+0300
экономика
общество
санкт-петербург
андрей костин
втб
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин проиллюстрировал ситуацию в экономике РФ на фоне беспрецедентных санкций историей с органом для Мариинского театра, за который заплатили, но так и не получили - ни денег, ни органа. "Когда мы говорим о современной нашей жизни, это, конечно, огромное количество санкций. Президент это тоже называл, порядка 28 тысяч, но которые многие процессы делают более дорогими, более сложными", - сказал он в ходе пленарной дискуссии на финансовом конгрессе Банка России. По словам Костина, многим предприятиям из-за санкций приходилось, например, дважды платить за оборудование. "Герман Оскарович хотел подарить Мариинскому театру орган, заплатил деньги, орган изготовили, но не получили ни орган, ни деньги - вот пример нашей экономики сегодня", - отметил глава ВТБ. Костин отметил, что нельзя не учитывать санкции, в том числе и когда идет постановка целей. Финансовый конгресс Банка России с участием руководства ЦБ РФ проходит в Санкт-Петербурге со 2 по 4 июля.
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общество , санкт-петербург, андрей костин, втб
Экономика, Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Андрей Костин, ВТБ
16:17 02.07.2025
 
Глава ВТБ проиллюстрировал ситуацию в экономике на фоне санкций

Глва ВТБ Костин обрисовал экономику России историей с органом для Мариинки

Глава ВТБ Андрей Костин
Глава ВТБ Андрей Костин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин проиллюстрировал ситуацию в экономике РФ на фоне беспрецедентных санкций историей с органом для Мариинского театра, за который заплатили, но так и не получили - ни денег, ни органа.
"Когда мы говорим о современной нашей жизни, это, конечно, огромное количество санкций. Президент это тоже называл, порядка 28 тысяч, но которые многие процессы делают более дорогими, более сложными", - сказал он в ходе пленарной дискуссии на финансовом конгрессе Банка России.
По словам Костина, многим предприятиям из-за санкций приходилось, например, дважды платить за оборудование.
"Герман Оскарович хотел подарить Мариинскому театру орган, заплатил деньги, орган изготовили, но не получили ни орган, ни деньги - вот пример нашей экономики сегодня", - отметил глава ВТБ.
Костин отметил, что нельзя не учитывать санкции, в том числе и когда идет постановка целей.
Финансовый конгресс Банка России с участием руководства ЦБ РФ проходит в Санкт-Петербурге со 2 по 4 июля.
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