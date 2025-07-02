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Красный Крест выделит 70 миллионов рублей на санаторное лечение для курян

Красный Крест выделит 70 миллионов рублей на санаторное лечение для курян - 02.07.2025, ПРАЙМ

Красный Крест выделит 70 миллионов рублей на санаторное лечение для курян

Российский Красный Крест (РКК) выделит 70 миллионов рублей на санаторно-курортное лечение для курян, пострадавших от обстрелов, сообщили в пресс-службе... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T10:19+0300

2025-07-02T10:19+0300

2025-07-02T10:19+0300

общество

красный крест

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Российский Красный Крест (РКК) выделит 70 миллионов рублей на санаторно-курортное лечение для курян, пострадавших от обстрелов, сообщили в пресс-службе организации. "Российский Красный Крест выделит 70 миллионов рублей на санаторно-курортное лечение для жителей Курской области, пострадавших от обстрелов… Программа направлена на восстановление здоровья и психологического состояния курян и реализуется по запросу правительства Курской области", - говорится в сообщении. В РКК отметили, что отдых и лечение будут организованы для взрослых и семей с детьми, нуждающихся в восстановлении после пережитого стресса и травм. "Для нас крайне важно не просто оказать экстренную помощь пострадавшим, но и помочь людям восстановить здоровье и вернуться к нормальной жизни. Эти средства позволят сотням жителей Курской области, оказавшихся в чрезвычайно тяжелой ситуации, пройти санаторное лечение и получить профессиональную медицинскую и психологическую помощь в безопасных условиях. Мы понимаем, что пережитый стресс, потеря дома, ранения – это травмы, последствия которых нельзя устранить за один день. Поэтому мы считаем необходимым обеспечивать не только неотложную поддержку, но и длительную реабилитацию", - приводит пресс-служба слова председателя РКК Павла Савчука. Он обратил внимание на то, что Российский Красный Крест тесно сотрудничает с администрацией региона, чтобы помощь была адресной и максимально эффективной, и продолжает работать над тем, чтобы никто из пострадавших не остался без внимания и заботы. Также, в РКК уточнили, что списки формируются администрацией Курской области на основе оценок нуждаемости и медицинских показаний, а особое внимание уделяется тем, кто перенес тяжелые ранения, потерял жилье или испытывает острые проблемы со здоровьем в результате обстрелов приграничных территорий. "Решение Российского Красного Креста направить 70 миллионов рублей на санаторно-курортную реабилитацию наших земляков, пострадавших от обстрелов, – это жизненно важная инициатива. Данная программа, запущенная по нашему запросу, – не разовая акция, а часть системной работы по поддержке населения в условиях ЧС. Благодарю РКК и партнеров за поддержку и неравнодушие!", - приводит пресс-служба слова врио губернатора Курской области Александра Хинштейна. В РКК отметили, что средства на организацию санаторно-курортного лечения жителей Курской области в 2025 году были выделены из Фонда подготовки и реагирования на чрезвычайные ситуации Российского Красного Креста. "Решение о финансировании программы из средств национального сбора принято спецкомиссией по контролю за расходованием средств после проведения полного расчёта необходимой помощи жертвам террористической атаки на "Крокус сити холл", - уточнили в Российском Красном Кресте.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , красный крест