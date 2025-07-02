https://1prime.ru/20250702/makron-859085810.html

"Чемпион мира". Во Франции резко отреагировали на звонок Макрона Путину

"Чемпион мира". Во Франции резко отреагировали на звонок Макрона Путину - 02.07.2025, ПРАЙМ

"Чемпион мира". Во Франции резко отреагировали на звонок Макрона Путину

Читатели французского издания Le Figaro обрушились с критикой на главу государства Эммануэля Макрона после его звонка президенту России Владимиру Путину. | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T08:28+0300

2025-07-02T08:28+0300

2025-07-02T08:28+0300

политика

франция

россия

эммануэль макрон

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322428_0:0:3111:1751_1920x0_80_0_0_91c2e7e63396b141d461dfded373b5f9.jpg

МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Читатели французского издания Le Figaro обрушились с критикой на главу государства Эммануэля Макрона после его звонка президенту России Владимиру Путину."Макрон — чемпион мира по призыву к прекращению огня. Каким образом, на каких условиях, кто первым начнет его реализовывать — неважно. "Я призываю к установлению режима прекращения огня!", — отметил пользователь с ником Senji.Другие пользователи заметили, что российская сторона никогда не будет рассматривать Париж в качестве посредника. Кроме того, Макрону стоит перестать вмешиваться в дела профессионалов и для начала решить проблему с Алжиром, который "измывается" над Францией.В комментариях также обратили внимание, что во французском языке уже появился глагол "макронить", обозначающий бесполезный телефонный разговор.

https://1prime.ru/20250701/makron-859077289.html

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, россия, эммануэль макрон, владимир путин