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"Чемпион мира". Во Франции резко отреагировали на звонок Макрона Путину - 02.07.2025, ПРАЙМ
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"Чемпион мира". Во Франции резко отреагировали на звонок Макрона Путину
"Чемпион мира". Во Франции резко отреагировали на звонок Макрона Путину - 02.07.2025, ПРАЙМ
"Чемпион мира". Во Франции резко отреагировали на звонок Макрона Путину
Читатели французского издания Le Figaro обрушились с критикой на главу государства Эммануэля Макрона после его звонка президенту России Владимиру Путину. | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T08:28+0300
2025-07-02T08:28+0300
политика
франция
россия
эммануэль макрон
владимир путин
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Читатели французского издания Le Figaro обрушились с критикой на главу государства Эммануэля Макрона после его звонка президенту России Владимиру Путину."Макрон — чемпион мира по призыву к прекращению огня. Каким образом, на каких условиях, кто первым начнет его реализовывать — неважно. "Я призываю к установлению режима прекращения огня!", — отметил пользователь с ником Senji.Другие пользователи заметили, что российская сторона никогда не будет рассматривать Париж в качестве посредника. Кроме того, Макрону стоит перестать вмешиваться в дела профессионалов и для начала решить проблему с Алжиром, который "измывается" над Францией.В комментариях также обратили внимание, что во французском языке уже появился глагол "макронить", обозначающий бесполезный телефонный разговор.
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франция, россия, эммануэль макрон, владимир путин
Политика, ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, Эммануэль Макрон, Владимир Путин
08:28 02.07.2025
 
"Чемпион мира". Во Франции резко отреагировали на звонок Макрона Путину

Читатели Le Figaro раскритиковали Макрона после его разговора с Путиным

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Читатели французского издания Le Figaro обрушились с критикой на главу государства Эммануэля Макрона после его звонка президенту России Владимиру Путину.
"Макрон — чемпион мира по призыву к прекращению огня. Каким образом, на каких условиях, кто первым начнет его реализовывать — неважно. "Я призываю к установлению режима прекращения огня!", — отметил пользователь с ником Senji.
Другие пользователи заметили, что российская сторона никогда не будет рассматривать Париж в качестве посредника. Кроме того, Макрону стоит перестать вмешиваться в дела профессионалов и для начала решить проблему с Алжиром, который "измывается" над Францией.
В комментариях также обратили внимание, что во французском языке уже появился глагол "макронить", обозначающий бесполезный телефонный разговор.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
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ПолитикаФРАНЦИЯРОССИЯЭммануэль МакронВладимир Путин
 
 
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