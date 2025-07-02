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"Чемпион мира". Во Франции резко отреагировали на звонок Макрона Путину
"Чемпион мира". Во Франции резко отреагировали на звонок Макрона Путину - 02.07.2025, ПРАЙМ
"Чемпион мира". Во Франции резко отреагировали на звонок Макрона Путину
Читатели французского издания Le Figaro обрушились с критикой на главу государства Эммануэля Макрона после его звонка президенту России Владимиру Путину. | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T08:28+0300
2025-07-02T08:28+0300
2025-07-02T08:28+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Читатели французского издания Le Figaro обрушились с критикой на главу государства Эммануэля Макрона после его звонка президенту России Владимиру Путину."Макрон — чемпион мира по призыву к прекращению огня. Каким образом, на каких условиях, кто первым начнет его реализовывать — неважно. "Я призываю к установлению режима прекращения огня!", — отметил пользователь с ником Senji.Другие пользователи заметили, что российская сторона никогда не будет рассматривать Париж в качестве посредника. Кроме того, Макрону стоит перестать вмешиваться в дела профессионалов и для начала решить проблему с Алжиром, который "измывается" над Францией.В комментариях также обратили внимание, что во французском языке уже появился глагол "макронить", обозначающий бесполезный телефонный разговор.
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франция, россия, эммануэль макрон, владимир путин
Политика, ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, Эммануэль Макрон, Владимир Путин
"Чемпион мира". Во Франции резко отреагировали на звонок Макрона Путину
Читатели Le Figaro раскритиковали Макрона после его разговора с Путиным
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Читатели французского издания Le Figaro обрушились с критикой на главу государства Эммануэля Макрона после его звонка президенту России Владимиру Путину.
"Макрон — чемпион мира по призыву к прекращению огня. Каким образом, на каких условиях, кто первым начнет его реализовывать — неважно. "Я призываю к установлению режима прекращения огня!", — отметил пользователь с ником Senji.
Другие пользователи заметили, что российская сторона никогда не будет рассматривать Париж в качестве посредника. Кроме того, Макрону стоит перестать вмешиваться в дела профессионалов и для начала решить проблему с Алжиром, который "измывается" над Францией.
В комментариях также обратили внимание, что во французском языке уже появился глагол "макронить", обозначающий бесполезный телефонный разговор.
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