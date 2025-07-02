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Малайзия и Россия ведут переговоры о запуске прямого авиасообщения - 02.07.2025, ПРАЙМ
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Малайзия и Россия ведут переговоры о запуске прямого авиасообщения
Малайзия и Россия ведут переговоры о запуске прямого авиасообщения - 02.07.2025, ПРАЙМ
Малайзия и Россия ведут переговоры о запуске прямого авиасообщения
Малайзия и Россия ведут переговоры о запуске прямого авиасообщения, перевозчики должны понимать, насколько выполнение рейсов целесообразно с точки зрения... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T07:35+0300
2025-07-02T07:35+0300
общество
малайзия
европа
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Малайзия и Россия ведут переговоры о запуске прямого авиасообщения, перевозчики должны понимать, насколько выполнение рейсов целесообразно с точки зрения спроса, рассказал в интервью РИА Новости директор по международному продвижению по Европе, Америке и Океании офиса по туризму Малайзии Акбал Сетия. "Сейчас идут переговоры между властями Малайзии и России для запуска прямых рейсов между странами. Решение о начале полетов всегда основывается только на коммерческом расчете. Авиакомпаниям нужно решить, возможно ли выполнять рейсы и принесет ли это выгоду. У нас раньше было прямое авиасообщение, и мы ждем, когда оно появится снова. Я верю, что это произойдет", - сказал собеседник агентства. Он также выразил готовность работать с авиаперевозчиками и туроператорами, чтобы обеспечить загруженность рейсов в обе стороны. "Российские власти, полагаю, тоже хотят видеть здесь больше туристов из Малайзии, наслаждающихся красотами России. Я сам в Москве впервые, и вижу, как здесь красиво. Думаю, тут стоит побывать многим соотечественникам. Прямое авиасообщение позволит большему числу россиян и малайзийцев познакомиться с культурами друг друга. Знаете, в Малайзии не бывает холодно, так что многие из нас с радостью приехали бы сюда поиграть в снежки", - добавил Акбал Сетия. В мае президент России Владимир Путин, принимавший премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, заявил, что запуск авиасообщения между странами прорабатывается. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.
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общество , малайзия, европа, москва, владимир путин
Общество , МАЛАЙЗИЯ, ЕВРОПА, МОСКВА, Владимир Путин
07:35 02.07.2025
 
Малайзия и Россия ведут переговоры о запуске прямого авиасообщения

Малайзия и Россия ведут переговоры о запуске прямого авиасообщения

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Малайзия и Россия ведут переговоры о запуске прямого авиасообщения, перевозчики должны понимать, насколько выполнение рейсов целесообразно с точки зрения спроса, рассказал в интервью РИА Новости директор по международному продвижению по Европе, Америке и Океании офиса по туризму Малайзии Акбал Сетия.
"Сейчас идут переговоры между властями Малайзии и России для запуска прямых рейсов между странами. Решение о начале полетов всегда основывается только на коммерческом расчете. Авиакомпаниям нужно решить, возможно ли выполнять рейсы и принесет ли это выгоду. У нас раньше было прямое авиасообщение, и мы ждем, когда оно появится снова. Я верю, что это произойдет", - сказал собеседник агентства.
Он также выразил готовность работать с авиаперевозчиками и туроператорами, чтобы обеспечить загруженность рейсов в обе стороны.
"Российские власти, полагаю, тоже хотят видеть здесь больше туристов из Малайзии, наслаждающихся красотами России. Я сам в Москве впервые, и вижу, как здесь красиво. Думаю, тут стоит побывать многим соотечественникам. Прямое авиасообщение позволит большему числу россиян и малайзийцев познакомиться с культурами друг друга. Знаете, в Малайзии не бывает холодно, так что многие из нас с радостью приехали бы сюда поиграть в снежки", - добавил Акбал Сетия.
В мае президент России Владимир Путин, принимавший премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, заявил, что запуск авиасообщения между странами прорабатывается.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.
 
ОбществоМАЛАЙЗИЯЕВРОПАМОСКВАВладимир Путин
 
 
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