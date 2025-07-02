https://1prime.ru/20250702/malajzija-859084044.html

В Малайзии оценили возможность обслуживания карт "Мир"

В Малайзии оценили возможность обслуживания карт "Мир" - 02.07.2025, ПРАЙМ

В Малайзии оценили возможность обслуживания карт "Мир"

Запустить обслуживание карт российской платежной системы "Мир" едва ли возможно в Малайзии сегодня при сравнительно невысоком турпотоке из России, но в стране... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T07:48+0300

2025-07-02T07:48+0300

2025-07-02T07:48+0300

общество

малайзия

европа

wechat

mastercard

visa

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859084044.jpg?1751431683

МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Запустить обслуживание карт российской платежной системы "Мир" едва ли возможно в Малайзии сегодня при сравнительно невысоком турпотоке из России, но в стране уже доступны различные способы выполнения платежей, рассказал в интервью РИА Новости директор по международному продвижению по Европе, Америке и Океании офиса по туризму Малайзии Акбал Сетия. "Возможно, сегодня запрос на обслуживание карт системы "Мир" в Малайзии неосуществим в свете не очень большого числа (около 130 тысяч человек в год - ред.) российских туристов. Если достичь отметки в миллион гостей из России в год, быть может, ситуация изменится", - сказал собеседник агентства. При этом он подчеркнул, что Малайзия в целом не препятствует появлению каких-либо систем и методов оплаты на своем рынке. "У нас используется китайская система UnionPay и оплата через приложение WeChat, то есть возможности проведения платежей не ограничиваются MasterCard или Visa", - добавил Акбал Сетия. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.

малайзия

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , малайзия, европа, wechat, mastercard, visa