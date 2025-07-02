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В Малайзии оценили возможность обслуживания карт "Мир" - 02.07.2025, ПРАЙМ
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В Малайзии оценили возможность обслуживания карт "Мир"
В Малайзии оценили возможность обслуживания карт "Мир" - 02.07.2025, ПРАЙМ
В Малайзии оценили возможность обслуживания карт "Мир"
Запустить обслуживание карт российской платежной системы "Мир" едва ли возможно в Малайзии сегодня при сравнительно невысоком турпотоке из России, но в стране... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T07:48+0300
2025-07-02T07:48+0300
общество
малайзия
европа
wechat
mastercard
visa
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Запустить обслуживание карт российской платежной системы "Мир" едва ли возможно в Малайзии сегодня при сравнительно невысоком турпотоке из России, но в стране уже доступны различные способы выполнения платежей, рассказал в интервью РИА Новости директор по международному продвижению по Европе, Америке и Океании офиса по туризму Малайзии Акбал Сетия. "Возможно, сегодня запрос на обслуживание карт системы "Мир" в Малайзии неосуществим в свете не очень большого числа (около 130 тысяч человек в год - ред.) российских туристов. Если достичь отметки в миллион гостей из России в год, быть может, ситуация изменится", - сказал собеседник агентства. При этом он подчеркнул, что Малайзия в целом не препятствует появлению каких-либо систем и методов оплаты на своем рынке. "У нас используется китайская система UnionPay и оплата через приложение WeChat, то есть возможности проведения платежей не ограничиваются MasterCard или Visa", - добавил Акбал Сетия. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
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общество , малайзия, европа, wechat, mastercard, visa
Общество , МАЛАЙЗИЯ, ЕВРОПА, WeChat, Mastercard, Visa
07:48 02.07.2025
 
В Малайзии оценили возможность обслуживания карт "Мир"

Офис по туризму Малайзии: обслуживание карт "Мир" вряд ли возможно в стране

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Запустить обслуживание карт российской платежной системы "Мир" едва ли возможно в Малайзии сегодня при сравнительно невысоком турпотоке из России, но в стране уже доступны различные способы выполнения платежей, рассказал в интервью РИА Новости директор по международному продвижению по Европе, Америке и Океании офиса по туризму Малайзии Акбал Сетия.
"Возможно, сегодня запрос на обслуживание карт системы "Мир" в Малайзии неосуществим в свете не очень большого числа (около 130 тысяч человек в год - ред.) российских туристов. Если достичь отметки в миллион гостей из России в год, быть может, ситуация изменится", - сказал собеседник агентства.
При этом он подчеркнул, что Малайзия в целом не препятствует появлению каких-либо систем и методов оплаты на своем рынке.
"У нас используется китайская система UnionPay и оплата через приложение WeChat, то есть возможности проведения платежей не ограничиваются MasterCard или Visa", - добавил Акбал Сетия.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.
 
ОбществоМАЛАЙЗИЯЕВРОПАWeChatMastercardVisa
 
 
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