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Крупнейшие российские банки продолжают снижать ставки по вкладам

Крупнейшие российские банки продолжают снижать ставки по вкладам - 02.07.2025, ПРАЙМ

Крупнейшие российские банки продолжают снижать ставки по вкладам

Крупные российские банки продолжают снижать ставки по вкладам, в их числе ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк, свидетельствуют данные маркетингового агентства... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T08:40+0300

2025-07-02T08:40+0300

2025-07-02T08:40+0300

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Крупные российские банки продолжают снижать ставки по вкладам, в их числе ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк, свидетельствуют данные маркетингового агентства Marcs, которые есть у РИА Новости. Ранее Сбербанк сообщал о снижении ставки по вкладам с 30 июня, до максимальной в 18%. Понизились ставки по вкладам линейки "СберВклад": надбавки - с 1% до 0,7%. Максимальная ставка по вкладам "Лучший %" и "СберВклад" на сроки 4-5 месяцев составила 18%. "ВТБ во всех сегментах изменил ставки по вкладам в рублях и юанях. В массово-высокодоходном сегменте ставки по закрытому базовому вкладу понижены на сроках 3, 6-36 месяцев на 0,2-0,57 п.п., на вклад "Новые деньги" ставки понижены на сроках 6 и 12 месяцев на 0,2-1,03 п.п., по пополняемому и управляемому вкладам понижение на сроках 3, 6-36 месяцев на 0,3-0,54 п.п.", - говорится в сообщении. ВТБ также снизил ставки по вкладу "Выгодное начало" и вкладу "Новое время" (сроком 6 месяцев) на 1,19-1,79 процентного пункта, отмечает маркетинговое агентство. В массово-высокодоходном сегменте по вкладам-флоатерам с плавающей ставкой зафиксировано понижение на всех сроках на 1-1,7 процентного пункта, до 16-23,13%. Также сообщается, что Газпромбанк в массовом сегменте понизил ставки по всем вкладам в рублях на всех сроках (кроме закрытого вклада "В плюсе" и базового вклада на срок 731 день) на 0,27-2,3 процентного пункта, до 8,46-19%. Максимальная ставка понижена на 0,5 процентного пункта, до 19%, базовая ставка понижена на 0,8 процентного пункта, до 17,5% (на срок вкладов 3-6 месяцев). Кроме того, Россельхозбанк в массовом сегменте понизил ставки по закрытому и пополняемому вкладам в рублях на сроке 9-13 месяцев на 0,2-1 процентного пункта, а в вип-сегменте на сроках 3-6 месяцев на 0,2-0,4 процентного пункта, до 18,75-19,5%, говорится в сообщении. Банк России по итогам заседания совета директоров в июне впервые почти за 3 года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, сохранив нейтральный сигнал и вновь не указав ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.

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общество , втб, сбербанк, газпромбанк, банки, финансы, россия