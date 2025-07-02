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Маск похвалил Трампа его за решение "серьезных конфликтов в мире"

Маск похвалил Трампа его за решение "серьезных конфликтов в мире" - 02.07.2025, ПРАЙМ

Маск похвалил Трампа его за решение "серьезных конфликтов в мире"

Предприниматель Илон Маск после критики со стороны президента США Дональда Трампа похвалил главу Белого дома "за решение серьезных конфликтов в мире". | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T09:28+0300

2025-07-02T09:28+0300

2025-07-02T09:28+0300

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Предприниматель Илон Маск после критики со стороны президента США Дональда Трампа похвалил главу Белого дома "за решение серьезных конфликтов в мире". Ранее Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта о расходах и налогах заявил, что без субсидий ему придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР". Маск отреагировал на заявление Трампа, указав в соцсети Х, что воздержится от обострения ситуации, несмотря на свое сильное желание. "Отдам должное. Дональд Трамп успешно разрешил несколько серьезных конфликтов в мире", - написал Маск в соцсети X. Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг. Маск неоднократно подвергал критике этот законопроект Трампа в своих постах, в частности, ранее он отмечал, что в результате бюджетный дефицит Соединенных Штатов вырастет до 2,5 триллиона долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом. США, по ожиданиям аналитиков, могут оказаться на грани дефолта к августу, если республиканцы и демократы в конгрессе не договорятся о повышении потолка госдолга. Вопрос повышения предела заимствования в последние годы часто используется в политических спорах в рамках конгресса между двумя американскими партиями.

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общество , сша, дональд трамп, мид