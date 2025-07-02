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Матвиенко ожидает, что ключевая ставка будет снижаться - 02.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Матвиенко ожидает, что ключевая ставка будет снижаться
Матвиенко ожидает, что ключевая ставка будет снижаться - 02.07.2025, ПРАЙМ
Матвиенко ожидает, что ключевая ставка будет снижаться
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ожидает, что ключевая ставка в России будет снижаться, по её словам, это позволит остановить охлаждение... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T12:48+0300
2025-07-02T12:48+0300
экономика
общество
валентина матвиенко
совет федерации
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ожидает, что ключевая ставка в России будет снижаться, по её словам, это позволит остановить охлаждение экономики и начать развитие промышленности. "Я предчувствую, что скоро начнут ещё больше снижать ключевую ставку, мы все об этом мечтаем. Мне кажется, что, без шуток, созрели все условия для того, чтобы ключевая ставка снижалась. Это даст возможность уже остановить охлаждение (экономики - ред.) и начать более эффективное развитие промышленности", - сказала Матвиенко в ходе пленарного заседания Совфеда в среду.
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общество , валентина матвиенко, совет федерации
Экономика, Общество , Валентина Матвиенко, Совет Федерации
12:48 02.07.2025
 
Матвиенко ожидает, что ключевая ставка будет снижаться

Матвиенко: снижение ставки ЦБ позволит остановить охлаждение экономики

© РИА Новости . Совет Федерации РФ | Перейти в медиабанкПленарное заседание Совета Федерации
Пленарное заседание Совета Федерации - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Совет Федерации РФ
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ожидает, что ключевая ставка в России будет снижаться, по её словам, это позволит остановить охлаждение экономики и начать развитие промышленности.
"Я предчувствую, что скоро начнут ещё больше снижать ключевую ставку, мы все об этом мечтаем. Мне кажется, что, без шуток, созрели все условия для того, чтобы ключевая ставка снижалась. Это даст возможность уже остановить охлаждение (экономики - ред.) и начать более эффективное развитие промышленности", - сказала Матвиенко в ходе пленарного заседания Совфеда в среду.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
ВТБ ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 18% к концу 2025 года
Вчера, 13:47
 
ЭкономикаОбществоВалентина МатвиенкоСовет Федерации
 
 
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