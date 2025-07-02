https://1prime.ru/20250702/matvienko-859097302.html

Матвиенко ожидает, что ключевая ставка будет снижаться

Матвиенко ожидает, что ключевая ставка будет снижаться - 02.07.2025, ПРАЙМ

Матвиенко ожидает, что ключевая ставка будет снижаться

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ожидает, что ключевая ставка в России будет снижаться, по её словам, это позволит остановить охлаждение... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T12:48+0300

2025-07-02T12:48+0300

2025-07-02T12:48+0300

экономика

общество

валентина матвиенко

совет федерации

https://cdnn.1prime.ru/img/84186/99/841869938_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_23ec35aa1144f8bf1011874ff36a2297.jpg

МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ожидает, что ключевая ставка в России будет снижаться, по её словам, это позволит остановить охлаждение экономики и начать развитие промышленности. "Я предчувствую, что скоро начнут ещё больше снижать ключевую ставку, мы все об этом мечтаем. Мне кажется, что, без шуток, созрели все условия для того, чтобы ключевая ставка снижалась. Это даст возможность уже остановить охлаждение (экономики - ред.) и начать более эффективное развитие промышленности", - сказала Матвиенко в ходе пленарного заседания Совфеда в среду.

https://1prime.ru/20250701/vtb-859064996.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , валентина матвиенко, совет федерации