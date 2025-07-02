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Матвиенко ожидает, что ключевая ставка будет снижаться
Матвиенко ожидает, что ключевая ставка будет снижаться - 02.07.2025, ПРАЙМ
Матвиенко ожидает, что ключевая ставка будет снижаться
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ожидает, что ключевая ставка в России будет снижаться, по её словам, это позволит остановить охлаждение... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T12:48+0300
2025-07-02T12:48+0300
2025-07-02T12:48+0300
экономика
общество
валентина матвиенко
совет федерации
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ожидает, что ключевая ставка в России будет снижаться, по её словам, это позволит остановить охлаждение экономики и начать развитие промышленности. "Я предчувствую, что скоро начнут ещё больше снижать ключевую ставку, мы все об этом мечтаем. Мне кажется, что, без шуток, созрели все условия для того, чтобы ключевая ставка снижалась. Это даст возможность уже остановить охлаждение (экономики - ред.) и начать более эффективное развитие промышленности", - сказала Матвиенко в ходе пленарного заседания Совфеда в среду.
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общество , валентина матвиенко, совет федерации
Экономика, Общество , Валентина Матвиенко, Совет Федерации
Матвиенко ожидает, что ключевая ставка будет снижаться
Матвиенко: снижение ставки ЦБ позволит остановить охлаждение экономики
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ожидает, что ключевая ставка в России будет снижаться, по её словам, это позволит остановить охлаждение экономики и начать развитие промышленности.
"Я предчувствую, что скоро начнут ещё больше снижать ключевую ставку, мы все об этом мечтаем. Мне кажется, что, без шуток, созрели все условия для того, чтобы ключевая ставка снижалась. Это даст возможность уже остановить охлаждение (экономики - ред.) и начать более эффективное развитие промышленности", - сказала Матвиенко в ходе пленарного заседания Совфеда в среду.
ВТБ ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 18% к концу 2025 года