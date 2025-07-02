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Медь дорожает на неопределенности вокруг импортных пошлин США на металлы

Медь дорожает на неопределенности вокруг импортных пошлин США на металлы - 02.07.2025, ПРАЙМ

Медь дорожает на неопределенности вокруг импортных пошлин США на металлы

Стоимость меди растет в среду почти на 1,6% на фоне неопределенности вокруг американских импортных пошлин на металлы, свидетельствуют данные торгов. | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T09:33+0300

2025-07-02T09:33+0300

2025-07-02T09:33+0300

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в среду почти на 1,6% на фоне неопределенности вокруг американских импортных пошлин на металлы, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.21 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 1,57%, до 5,1158 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца поднялась на 0,66%, до 9 934 доллара, алюминия - на 0,04%, до 2 598,5 доллара, стоимость цинка опустилась на 1,36%, до 2 714 долларов. В фокусе рынков может находиться неопределенность вокруг импортных пошлин США на металлы. Ранее на этой неделе министр финансов США Скотт Бессент заявил в интервью Bloomberg TV, что переговоры Вашингтона с Пекином в первую очередь будут посвящены ответным тарифным мерам, а решение о пошлинах на медь и другие металлы будут приняты позже. Как сообщает агентство Блумберг со ссылкой на экспертов, отложенное решение по пошлинам может привести к повышению спроса на сырье: трейдеры могут начать отгрузку металла на американские склады до вступления ограничений в силу. Президент США Дональд Трамп 25 июня подписал торговую сделку с Китаем и ожидает заключение аналогичного соглашения с Индией. По его словам, договоренности предполагают, что Пекин будет поставлять США редкоземельные металлы и другие ископаемые в полном объеме "авансом", а Вашингтон выполнит свою часть сделки, включая допуск китайских студентов в американские колледжи и университеты. Также американский президент ранее заявил, что не рассматривает отсрочку по возвращению повышенных пошлин 9 июля и повторил свою угрозу прекратить переговоры и ввести пошлины для некоторых стран, включая Японию, пишет агентство Блумберг.

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общество , сша, вашингтон, пекин, скотт бессент, дональд трамп, comex