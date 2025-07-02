https://1prime.ru/20250702/merkel-859086006.html

Меркель раскрыла, как остановить конфликт на Украине

Меркель раскрыла, как остановить конфликт на Украине - 02.07.2025, ПРАЙМ

Меркель раскрыла, как остановить конфликт на Украине

Конфликт на Украине необходимо разрешить путем дипломатии. Об этом заявил бывший канцлер Германии Ангела Меркель, ее цитирует издание Die Zeit. | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T08:39+0300

2025-07-02T08:39+0300

2025-07-02T08:39+0300

политика

германия

ангела меркель

украина

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Конфликт на Украине необходимо разрешить путем дипломатии. Об этом заявил бывший канцлер Германии Ангела Меркель, ее цитирует издание Die Zeit."Без диалога эта война точно не закончится. <…> Именно так мы пережили Холодную войну, и именно так мы должны пройти через то, что нам готовит будущее", — отметила политик.Экс-канцлер подчеркнула, что опыт времен Холодной войны может быть полезен для сдерживающего эффекта эскалации конфликта и поддержания дипломатических контактов со всеми сторонами.По мнению Меркель, немецкая сторона поддерживает хорошие контакты с Москвой.

https://1prime.ru/20250701/makron-859077289.html

германия

украина

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германия, ангела меркель, украина