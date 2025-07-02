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Меркель раскрыла, как остановить конфликт на Украине - 02.07.2025, ПРАЙМ
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Меркель раскрыла, как остановить конфликт на Украине
Меркель раскрыла, как остановить конфликт на Украине - 02.07.2025, ПРАЙМ
Меркель раскрыла, как остановить конфликт на Украине
Конфликт на Украине необходимо разрешить путем дипломатии. Об этом заявил бывший канцлер Германии Ангела Меркель, ее цитирует издание Die Zeit. | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T08:39+0300
2025-07-02T08:39+0300
политика
германия
ангела меркель
украина
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Конфликт на Украине необходимо разрешить путем дипломатии. Об этом заявил бывший канцлер Германии Ангела Меркель, ее цитирует издание Die Zeit."Без диалога эта война точно не закончится. &lt;…&gt; Именно так мы пережили Холодную войну, и именно так мы должны пройти через то, что нам готовит будущее", — отметила политик.Экс-канцлер подчеркнула, что опыт времен Холодной войны может быть полезен для сдерживающего эффекта эскалации конфликта и поддержания дипломатических контактов со всеми сторонами.По мнению Меркель, немецкая сторона поддерживает хорошие контакты с Москвой.
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германия
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германия, ангела меркель, украина
Политика, ГЕРМАНИЯ, Ангела Меркель, УКРАИНА
08:39 02.07.2025
 
Меркель раскрыла, как остановить конфликт на Украине

Меркель: для урегулирования конфликта на Украине нужен диалог с Россией

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ В. Путина с канцлером Германии А. Меркель
Встреча президента РФ В. Путина с канцлером Германии А. Меркель - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Конфликт на Украине необходимо разрешить путем дипломатии. Об этом заявил бывший канцлер Германии Ангела Меркель, ее цитирует издание Die Zeit.
"Без диалога эта война точно не закончится. <…> Именно так мы пережили Холодную войну, и именно так мы должны пройти через то, что нам готовит будущее", — отметила политик.
Экс-канцлер подчеркнула, что опыт времен Холодной войны может быть полезен для сдерживающего эффекта эскалации конфликта и поддержания дипломатических контактов со всеми сторонами.
По мнению Меркель, немецкая сторона поддерживает хорошие контакты с Москвой.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
Путин обсудил с Макроном урегулирование на Украине
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ПолитикаГЕРМАНИЯАнгела МеркельУКРАИНА
 
 
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