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Мерц рассказал о ходе обсуждения 18-го пакета санкций ЕС против России

Мерц рассказал о ходе обсуждения 18-го пакета санкций ЕС против России - 02.07.2025, ПРАЙМ

Мерц рассказал о ходе обсуждения 18-го пакета санкций ЕС против России

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что восемнадцатый пакет санкций ЕС против России находится на заключительной стадии обсуждения с правительством Словакии. | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T00:30+0300

2025-07-02T00:30+0300

2025-07-02T00:30+0300

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что восемнадцатый пакет санкций ЕС против России находится на заключительной стадии обсуждения с правительством Словакии. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что, если республика откажется от российского газа с января 2028 года, то "Газпром" может подать иск на 20 миллиардов евро. Фицо подтвердил, что пока все эти вопросы не будут решены, Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций против РФ. "Новые санкции, восемнадцатый пакет сейчас на заключительной (стадии – ред.) обсуждения с правительством Словакии. Я вчера поговорил с премьер-министром Словакии. У него объективная проблема. Вся промышленность в Словакии, в том числе многие немецкие предприятия нуждаются в поставках энергоносителей из России, потому что у них в настоящее время нет никаких других источников поставок", - сказал Мерц в интервью телеканалу ARD. Страны пытаются решить этот вопрос на рабочем уровне, добавил политик. Он отметил, что сам участвует в этих попытках. По словам Мерца, восемнадцатый пакет санкций вступит в силу, когда по этому вопросу удастся достичь компромисса. Кроме того, канцлер заявил, что ведет переговоры с Трампом, призывая того утвердить санкции против России в случае их принятия конгрессом США. "Не уверен, что Трамп действительно потом введет их в силу, потому что у него есть возможность делать это и не делать этого. Я говорю с Трампом об этом и призываю, чтобы он это сделал… Я говорю ему: ты единственный, у кого в руках столько средств давления", - рассказал Мерц. В начале июня премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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общество , словакия, рф, запад, фридрих мерц, роберт фицо, ес, газпром, конгресс сша